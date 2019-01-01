3 سيناريوهات تضمن للأهلي درع الدوري

بات النادي الأهلي على مشارف حسم بطولة الدوري قبل جولتين فقط من نهاية الموسم الجاري، أمام فريقي المقاولون والزمالك.

ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الممتاز، فيما سيكون اللقاء الأخير أمام الزمالك مساء الأحد 28 يوليو.

وتعد فرص الأهلي في التتويج بالدوري كبيرة في ظل احتلاله مقدمة الترتيب حتى الآن برصيد 74 نقطة بفارق 6 نقاط عن الزمالك الذي يملك في جعبته 68 نقطة.

احتمالات فوز الأهلي بالدوري

يتبقى للأهلي مباراتا المقاولون والزمالك بينما للأبيض 3 مباريات الجونة والإسماعيلي والأهلي.

الحالة الأولى

إذا فاز الأهلي في المباراتين سيرتفع رصيده للنقطة 80 ويؤمن اللقب بشكل رسمي ونهائي حتى إذا فاز الزمالك باللقائين الأخرين ليصل لـ 74.

الفوز في لقاء والتعادل في آخر

في الحالة الثانية إذا ما فاز الأهلي وتعادل في اللقاء الآخر فإنه سيرفع رصيده للنقطة 78 حينها يستطيع التتويج بالدوري أيضا حتى إذا فاز الزمالك باللقائين الأخرين ليصل لـ 75 نقطة.

التعادل في اللقاءين

حال تعادل الأهلي في اللقائين سيصل للنقطة 76، فيما سيكون أقصى ما سيصل الزمالك له 75 نقطة حال فاز في مواجهتيه مع الجونة والإسماعيلي وتعادل مع الأهلي.