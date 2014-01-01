ليلة حسم الدوري: الأهلي بطل كالعادة.. والزمالك يزيح بيراميدز من الوصافة

حسم الأهلي لقب الدوري رقم 41 في تاريخه بالفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما بستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

الأهلي توج بالنجمة الـ41 في تاريخه واللقب الرابع على التوالي، ليقضي على آمال غريمه التقليدي الزمالك في استعادة لقبه الغائب عن خزائنه منذ موسم 2014-2015.

وسجل ثلاثية الأهلي كل من علي معلول هدف وحسين الشحات هدفين في الدقائق 26 و63 و71.

وبتلك النتيجة، ضمن الأهلي ملاقاة فريق اطلع بره في الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا بعد أن حقق لقب الدوري المصري.

الزمالك يضمن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا

كما حقق الزمالك فوزا شرفيا على الإسماعيلي بنتيجة 3-1 في منافسته على لقب الدوري المصري، فيما ضمن الفارس الأبيض مشاركته رسميا في دوري أبطال أفريقيا بعد أن رفع رصيده للنقطة 72 ليتخطى بيراميدز صاحب الـ70 نقطة.

وتقدم الزمالك بالهدف الأول عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقة 14 قبل أن يدرك شيلونجو هدف التعادل لصالح الإسماعيلي في 37.

وفي الشوط الثاني نجح الفارس الأبيض في إحراز هدفين متتاليين في الدقائق 47 و59 عن طريق أحمد سيد زيزو وعمر السعيد، ليقتنص الفارس الأبيض المركز الثاني، ولكنه خسر لقب الدوري لصالح غريمه التقليدي الأهلي.