ولا"فهلوة"ولا "صوت عالي".. الدوري على الأهلي بينادي

النجاح دائمًا لا يعترف بـ"الفهلوة" ولا "الصوت العالي"، فهو لا يعترف إلا بالعمل في صمت والإجتهاد والصبر.

حقق النادي الأهلي لقب الدوري العام المصري هذا الموسم 2018-2019، بعدما فاز علي نادي المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الدوري العام.

ويتربع النادي الأهلي علي صدارة ترتيب الدوري برصيد 77 نقطة، بينما يأتي نادي الزمالك في الوصافة برصيد 72 نقطة.

وكان رئيس نادي الزمالك، أكد في أكثر من حديث له أثناء مباريات الدوري وقبل إعتلاء الأهلي قمة الدوري، أن الأهلي لن يستطيع منافسته علي لقب الدوري، وأن الأهلي أقصى طموحاته الدخول في المربع الذهبي.

الأهلي رفض الرد

سيد عبدالحفيظ: الدوري لسة طويل ومبنردش غير في الأخر

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، رفض الرد علي تصريحات رئيس الزمالك، وطلب الجماهير بالإنتظار لاخر الموسم، لان الأهلي دائمًا رده يكون داخل الملعب.

الأهلي حقق أكبر سلسلة إنتصارات متتالية في الدوري

حيث قاد لاسارتي الأهلي لـ9 انتصارات متتالية عقب التعاقد معه في يناير، حيث فاز أمام كل من سموحة ومصر المقاصة والداخلية ووادي دجلة وإنبي وحرس الحدود والإنتاج الحربي والجونة ثم بتروجت.

تربع قمة الدوري

ونجح النادي الأهلي في العودة للمنافسة علي لقب الدوري تدريجيًا، ونجح في تصدر الدوري برصيد 74 نقطة، بفارق 4 نقاط علي وصيف الدوري بيراميدز، وذلك قبل توقف الدوري من أجل كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي أقيمت في مصر.

وبعد عودة الدوري وتعثر نادي الزمالك أمام الجونة، وتعادله بهدفين لكل فريق، نجح الأهلي في الفوز علي نادي المقاولون العرب، والتتويج بالدوري الـ41 في تاريخه.