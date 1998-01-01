موسم جيد و4 مباريات دولية في مسيرة لاعب الزمالك الجديد إمام عاشور

تعاقد مسئولو نادي الزمالك بشكل رسمي، مع إمام عاشور لاعب غزل المحلة المعار إلى حرس الحدود، ليضيف بذلك صفقة جديدة إلى صفقاته التي أعلن عنها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن الأبيض التعاقد مع أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، ومحمد عبدالشافى، وكريم بامبو، وإسلام جابر، ومحمد أبوجبل، ومحمد عواد، والحارس الشاب محمد صبحى، بالإضافة إلى محمود عبدالرازق شيكابالا العائد من إعارة بالدورى اليونانى، ومصطفى محمد العائد من إعارة بالموسم الماضى لصفوف طلائع الجيش.

وقدم "عاشور" موسمًا جيدًا مع فريق حرس الحدود تحت قيادة المدير الفني طارق العشري، ما دفع مسئولي الزمالك للتعاقد مع اللاعب الشاب.

من هو إمام عاشور

يعد إمام عاشور من مواليد 20 فبراير 1998، حيث يبلغ من العمر 21 عامًا، ويجيد "عاشور" اللعب في مركز الجناح الأيسر، إلا أنه ينشط أحيانًا في مركزي صناعة اللعب والجناح الأيمن.

"عاشور" من أبناء نادي غزل المحلة، والذي أعاره إلى صفوف حرس الحدود مطلع الموسم الماضي، كما سبق له المشاركة مع منتخب مصر الأوليمبي.

مسيرة إمام عاشور مع حرس الحدود

أعير اللاعب الشاب من صفوف غزل المحلة إلى حرس الحدود، مطلع الموسم الماضي 2018-2019، ليقدم نفسه كواحد من المواهب الواعدة في الكرة المصرية.

وخاض "عاشور" 31 مباراة رفقة فريق حرس الحدود في منافسات الدوري المصري للموسم الماضي، بالإضافة إلى مباراة وحيدة في كأس مصر، ليحرز خلالهم 4 أهداف ويصنع هدف وحيد.

أهداف "عاشور" الأربعة جاءت في شباك سموحة والداخلية بواقع هدف في شباك كل منهما، ووادي دجلة بواقع هدفين في شباكهم، كما صنع هدفًا في فوز فريقه على المصري البورسعيدي.

مسيرة لاعب الزمالك الجديد مع المنتخب الأوليمبي

انضم إمام عاشور إلى صفوف المنتخب الأوليمبي لأول مرة في شهر مارس من العام الماضي، ليخوض برفقتهم 4 مباريات.

وخاض "عاشور" مبارياته الأربعة أمام مالاوي وأمريكا المتحدة وهولندا وأوزبكستان، إلا أنه لم يفلح في تسجيل أو صناعة أي هدف.

وتعد مباراة أوزبكستان الأخيرة، التي خسر خلالها المنتخب المصري بهدفين مقابل لا شيء، هي الوحيدة ضمن الأربعة، التي خاضها إمام عاشور كاملة.