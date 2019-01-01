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الأهلي بالمركز 48 في التصنيف العالمي للأندية.. والزمالك رقم 100

01:28 م | الثلاثاء 20 أغسطس 2019
كتب: أحمد أبوالليل
الأهلي بالمركز 48 في التصنيف العالمي للأندية.. والزمالك رقم 100

الأهلي والزمالك

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احتل الأهلي المركز الأول على مستوى الأندية المصرية في التصنيف العالمي للأندية خلال شهر أغسطس الجاري، والذي يصدره موقع "clubworldranking" المتخصص في تصنيف الأندية.

وتواجد الأهلي في المركز الـ48 عالميا برصيد 7255 نقطة، واحتل الزمالك المركز الثاني على مستوى مصر والـ100 عالميا، برصيد 4903 نقطة، في حين جاء بيراميدز في المركز الثالث محليا والـ110 عالمياً، برصيد 4674 نقطة.

واحتل الإسماعيلي المركز الرابع على مستوى الأندية المصرية، والمركز الـ178 عالميا، وحل المقاولون العرب في المركز الخامس محلياً في المرتبة الـ206 عالميا، وتراجع المصري البورسعيدي للمركز السادس محليا والـ222 عالميا.

ويتصدر برشلونة الإسباني قمة التصنيف الشهري برصيد 15394 نقطة، وريفربليت الأرجنتيني ثانيا برصيد 13512 نقطة، وليفربول الإنجليزي، الذي يضم محمد صلاح، ثالثا برصيد 12970 نقطة ثم مانشستر سيتي رابعا برصيد 12462 نقطة.

معلول وجروس وفيريرا" على مائدة ترشيحات قيادة الأهلي

من جهة أخرى، استقبل النادي الأهلي ترشيحات جديدة خاصة بعدد من المدربين للمفاضلة بينهم، واختيار المدير الفني الجديد بعد إقالة "لاسارتي" عقب الخروج من بطولة كأس مصر على يد فريق بيراميدز، إذ وصلت الترشيحات حتى الآن لـ5 مدربين، ووضع مسئولو الأهلي معياراً مهماً في التعاقد مع المدير الفني الجديد، منها أن يكون المدير الفني صاحب شخصية قوية تعيد الانضباط لفريق الكرة، بعد العديد من المشكلات التي شهدتها غرفة الملابس بين المدير الفني وعدد من اللاعبين خلال الفترة الماضية.

ومع طرح اسمه، تحفظ محمود الخطيب، رئيس النادي، على الأرجنتيني رامون دياز وتبدو فرص الاعتماد عليه صعبة إلا أنه يظل من المتاحين، فى الوقت الذى تم فيه عرض المدير الفنى السويسرى كريستيان جروس مدرب الزمالك الأسبق، كما يحاول البعض إقناع البرتغالى جيسوالدو فيريرا بالتراجع عن قرار اعتزال التدريب والموافقة على تدريب الفريق الأحمر.

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