القصة الكاملة.. محمد صلاح للبيع في ليفربول

يدرس نادى ليفربول الإنجليزى الاستغناء عن خدمات محمد صلاح، عقب نهاية الموسم الجارى 2019-2020، من أجل الحصول على عائد مالى ضخم يمكّنه من ضم لاعبين آخرين، لتدعيم صفوف الفريق بداية الموسم المقبل.

ويسعى الريدز من خلال الخطوة، التى يدرسها للاستفادة من القيمة المالية المرتفعة لمحمد صلاح، خلال الفترة الحالية، بما يمكّن النادى من المطالبة بمبلغ مالى كبير، عند عرضه للبيع فى الصيف المقبل، وسيعمل الريدز على تكرار سيناريو عام 2018، حين باع البرازيلى فيليبى كوتينيو أحد أفضل نجومه، وفقاً لما ذكرته التقارير الصحفية الإنجليزية.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن ليفربول يعمل على خطوة هامة خلال الفترة المقبلة، إذ يفكر فى بيع لاعبه المصرى بحلول نهاية الموسم، مثلما فعل فى عام 2018 الماضى، حين تخلى الفريق عن لاعبه الدولى البرازيلى فيليبى كوتينيو، صاحب الـ27 عاماً، لصالح فريق برشلونة الإسبانى مقابل نحو 120 مليون يورو، إضافة إلى 40 مليوناً كحوافز، فى صفقة كانت الأغلى فى تاريخ النادى الإنجليزى، وجلبت له أموالاً كبيرة ساهمت فى تدعيم الفريق من جديد.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن إدارة الريدز تفكر بنفس الطريقة مع "صلاح"، وتستعد لاتخاذ الخطوة ذاتها، موضحة: "فى حال تمت الموافقة على مقترح بيع صلاح، فإن قيمة بيعه الضخمة ستمكن ليفربول من شراء نجمين آخرين على الأقل من ثلاثة، بين كيليان مبابى، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، وجودان سانشو، جناح بوروسيا دورتموند الألمانى، وكاى هافرتز، لاعب باير ليفركوزن الألمانى".

ميرور: الوقت مناسب للاستغناء عن خدمات محمد صلاح

وأشارت "ميرور"، إلى أن الوقت الحالى قد يكون مناسباً جداً لبيع النجم المصرى مقابل شراء لاعبين أو ثلاثة من النجوم الشابة الساطعة فى أوروبا، ما جعل مايكل إدواردز، المدير الرياضى للنادى، يدعم هذا المقترح بشكل كبير، حيث يقول إنه يجب على الفريق الاستفادة من "صلاح" خلال الصيف المقبل لتعزيز الفريق بشكل أكبر وأحسن، لا سيما فى ظل العروض التى كانت تأتى للاعب فى الانتقالات الصيفية المنتهية مؤخراً ومن أبرزها برشلونة وريال مدريد الإسبانيان، غير أن الصفقة لم تكتمل ما يجعل الباب مفتوحاً أمامهما فى الصيف المقبل.

واختتمت الصحيفة تقريرها أن رحيل "صلاح" سيؤمّن للفريق دعماً جيداً، خاصة أنه فى 2018 كانت إدارة الريدز استفادت من صفقة كوتينيو بالتعاقد مع فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر، وهما لاعبان ساهما بشكل كبير فى تتويج ليفربول بلقب دورى أبطال أوروبا والصراع إلى آخر رمق على لقب الدورى الإنجليزى مع مانشستر سيتى خلال الموسم الماضى. وكان محمد صلاح قد وقع، العام الماضى، عقداً طويل الأمد، يستمر بموجبه فى ليفربول حتى 2023.

فى سياق آخر، علق جون ألدريدج، أسطورة نادى ليفربول عن الأزمة الأخيرة فى الفريق بين صلاح وساديو مانى، موضحاً أن المنافسة بينهما صحية، قائلاً فى تصريحاته لصحيفة "ليفربول إيكو": "صلاح نجح فى الحصول على الحذاء الذهبى بالموسمين الماضيين، ويعرف جيداً ما أهمية هذه الجائزة، لقد كنت محظوظاً بالحصول على تلك الجائزة مع ليفربول، وهى تمنحك الرغبة لتكرار الأمر فى كل موسم، ومانى نجح فى الحصول على الحذاء الذهبى فى الموسم الماضى بالتساوى مع صلاح، وأصبح يعرف أيضاً مدى أهميتها، لذلك فهو تنافس صحى بين اللاعبين".

وأوضح: "فى نهاية المطاف، على اللاعب معرفة الوقت المناسب لتمرير الكرة لزميله إن كان فى وضع أفضل بكثير منه لتسجيل الهدف".