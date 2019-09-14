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بالصور.. "اشتقنا لاحتفالك وننتظر عودتك".. لاعبو الأهلي يتضامنون مع مؤمن زكريا

10:23 م | السبت 14 سبتمبر 2019
كتب: حسين غريب
بالصور.. "اشتقنا لاحتفالك وننتظر عودتك".. لاعبو الأهلي يتضامنون مع مؤمن زكريا

احتفال لاعبي الأهلي

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بات احتفال مؤمن زكريا، لاعب فريق النادي الأهلي، طابعًا خاصًا لفرق الكرة بالنادي وذلك من أجل دعمه بشكل معنوي بعد إصابته وسفره للعلاج خارج مصر في الـ20 من سبتمبر الجاري.

وحرص لاعبو الأهلي على دعم مؤمن زكريا خلال مباراة كانو سبورت، كما كرر ناشئي الأحمر مواليد 2003 نفس التصرف خلال إحدى مباريات الناشئين بالنادي.

وتعاطف لاعبي الأهلي وجماهير القلعة الحمراء مع مؤمن زكريا فضلًا عن مشجعي الأندية الأخرى وفي مقدمتها الزمالك متمنيين له الشفاء والعودة سريعة للملاعب.

وقال وليد سليمان عبر "تويتر" عقب اللقاء حول حتفال لاعبي الأهلي: "حتي وإن غاب في قلوبنا حاضرا في إشارة لمؤمن زكريا.

وتابع "سليمان": "مبروك الفوز لجماهير النادي الأهلي".

وكتب الحساب الرسمي للأهلي عقب لقاء كانو سبورت، قائلًا: "اشتقنا لاحتفالك الخاص.. الجميع هنا ينتظر عودتك".

فايلر: سعيد بتحقيق الفوز الأول مع الأهلي 

وفي سياق متصل، أعرب رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، عن سعادته بالفوز اليوم على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين نظيفين في المباراة، التي جمعت الفريقين في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال: "قدمنا مباراة جيدة جدًا في مباراة الذهاب، وهو ما يسهل مهمتنا كثيرًا قبل لقاء العودة في القاهرة".

وأشار إلى أن الأهلي لم يحالفه الحظ بشكل كامل في مباراة اليوم، التي شهدت إهدار العديد من الفرص السهلة أمام مرمى فريق كانو سبورت.

وأكد فايلر أنه يحترم المنافس، الذي قدم لاعبيه عرضًا قويًا في الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن ننجح في التسجيل مع بداية الشوط الثاني، مشيرًا إلى أن الأداء تأثر إلى حد ما بأرضية الملعب المبتلة.

وأضاف مدرب الأهلي: "أتمنى أن تكون إصابة أيمن أشرف خفيفة، وسنطمئن على حالته من طبيب الفريق".

ولفت إلى أنه سعيد لتحقيق أول فوز مع الأهلي وسيكون من الصعب الحديث عن أي أمور فنية بتعمق في الوقت الحالي، نظرًا لضيق الوقت بين تولي المهمة وقيادة أول مباراة رسمية اليوم.

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