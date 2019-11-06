مجموعة الموت بأمم أفريقيا.. الكاميرون بعقلية أوروبية.. والفراعنة ومالي بأسلحة الأهلي

أيام قليلة تفصل المنتخب الأوليمبي عن انطلاق مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، التي تحتضنها مصر في الفترة من 8 لـ22 نوفمبر المقبل، ليصبح على موعد مع منافسات قوية تجمعه بمنتخبات مجموعته التي تتمثل في "مالي، غانا والكاميرون"، ليحجز تذكرة التأهل لبطولة دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

وتعد المنافسة على أشدها بين منتخبات مجموعة مصر بأمم أفريقيا، إذ يتطلع أشبال الفراعنة تحت 23 عاماً للذهاب بعيداً، بحثاً عن تحقيق اللقب الأول في السجل الأفريقي للمنتخب، خاصة أن البطولة تقام على أرضه ووسط جماهيره، الأمر الذي سيكون بمثابة داعم قوي للوصول إلى الإنجاز المنشود، وذلك عندما تنطلق مسيرتهم بملاقاة مالي، في لقاء الافتتاح المقرر له الجمعة المقبلة.

مشوار الفراعنة في أفريقيا

مصر شاركت في البطولة الأفريقية مرتين فقط، البداية كانت عند انطلاق الشرارة الأولى للمسابقة الأفريقية عام 2011، والتي شهدت إخفاق الفراعنة في عبور الدور نصف النهائي، بعد خروجها على يد منتخب المغرب، لتكرر مصر الظهور للمرة الثانية عام 2015، ولكنها لم تفلح أيضاً من تخطي الدور الأول، بعد وقوفها في ذيل المجموعة الثانية خلف مالي، قبل أن يودعان البطولة معا.

ويتسلح شوقي غريب بالعديد من الأسماء التي تركت أثراً بين صفوف أنديتها سواء بالموسم الجاري أو سابقة على مستوى جميع المسابقات، لعل أبرزهم صلاح محسن لاعب الأهلي، نظراً لتألقه رفقة المنتخب الأولمبي في منافسات سابقة، إذ أنه استطاع أن يزور شباك تونس والسعودية والجزائر في مباريات ودية للفراعنة، والذي يعد السلاح الأقوى والأبرز في كتيبته.

تعديلات في تشكيل غانا قبل مواجهة مصر

أما غانا الذييخوض معاركه في البطولة تحت قيادة إبراهيم تانجو، فيتسلح بمجموعة من اللاعبين نشطوا بشكل لافت في الدوريات المحلية في ظل مواجهته لأزمة الاعتماد على محترفي الفريق، لفقدانه القدرة على تحمل تكاليف تنقلهم خلال البطولة سوى عدد قليل من بينهم، لعل أبرزهم عثمان بكارى الذي يلعب في الدوري السلوفاكي، بجانب ياو يبواه لاعب سيلتا فيجو، أوسو كوابينا، مهاجم قرطبة، وأخيراً قام باستدعاء عباس عيسى، لاعب إنتراخت فرانكفورت الألماني ليحل بديلاً لروبا منساه، لاعب ناشفيل الأمريكي، والذي تمنعه ارتباطاته مع الأخير من الظهور في البطولة.

ويدخل المنتخب الغاني مباراته أمام نظيره المصري، بخطى مرتبكة باعتبار أن الفراعنة يمتلكون سجلاَ استثنائياً في تاريخ مواجهات المنتخبين، إذ تقابل الثنائي في 3 مناسبات أولمبية سابقة، البداية كانت عام في تصفيات أولمبياد 1960، وهي المباراة التي حسمها منتخب مصر ذهاباً قبل أن يتدارك النيازك السوداء الهزيمة وينتصر إياباً، وتكررت المواجهة في طوكيو 1964 ويعيد المنتخب المصري انتصاره على الغاني، قبل أن تتجدد مرة أخرى في دورة الألعاب الأفريقية 1973 ويحسم الفراعنة النتيجة لصالحهم أيضاً.

لاعب الأهلي يحمل آمال مالي في أمم أفريقيا

يضع منتخب مالي قدمه في ملاعب بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً للمرة الثانية تحت قيادة فاجنر ديارا بعد ظهوره في النسخة الأخيرة التي أقيمت في السنغال عام 2015، ولم يمتد مشواره في المسابقة إذ أنه ودع البطولة من الدور الأول محتلاً المركز الثالث بمجموعته.

وعن أهم العناصر في المنتخب، يأني أليو ديانج لاعب النادي الأهلي، على رأس القائمة التي يعول عليها ديارا خلال البطولة، إذ أنه يمتلك مستويات استثنائية تمكنه من إحداث الفارق مع المنتخب خلال مشاركته بالمسابقة، في الوقت الذي يواجه مدرب الفريق أزمة على مستوى حراسة المرمى يعمل على تخطيها بالاعتماد على اللعب الجماعي داخل الملعب.

محترفو الكاميرون يقودون المشوار الأول في أفريقيا

للمرة الأولى يخوض منتخب الكاميرون مشواره بأمم أفريقيا تحت 23 عاماً تحت قيادة ريجوبير سونج، بعد أن سجل فشله في الظهور منذ عام 2011 وحتى 2015، وعلى مستوى الأولمبياد، يعد المنتخب الأولمبى الكاميروني من المنتخبات الأفريقية التي قدمت مسيرة ذهبية بعد أن شاركت فى 3 مناسبات سابقة بالأولمبياد، آخرها أولمبياد بكين عام 2008، كما حققت أكبر إنجاز للمنتخب عبر التاريخ عام 2000، عندما ظفرت بالميدالية الذهبية في أولمبياد سيدني.

ويعتمد سونج على العناصر المحترفة في أوروبا لجاهزيتهم وعدم انطلاق مباريات الدوري المحلي حتى تلك اللحظة، وأبرزهم إريك أيوك الذى يلعب لصفوف عثمانلي سبور التركي، بجانب سوني أوليفير، المحترف لاعب إسبانيول وهو أحد صناع اللعب في منتخب الأسود، لذلك يرى مجرب الفريق أن تواجد العنصرين سيشكل قوة المنتخب في البطولة.