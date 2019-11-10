قبل موقعة ليفربول ومانشستر سيتي.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي

تختتم اليوم الأحد، مباريات الجولة الـ12 من مباريات الدوري الإنجليزي بـ3 مباريات مهمة تأتي على رأسها الموقعة المرتقبة بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي.

ويلتقي الفريقان، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة حاسمة فيما يتعلق بالصراع بين الفريقين على حصد لقب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2019-2020.

وبجانب موقعة الليفر والسيتي، يلتقي فريقا أستون فيلا وولفرهامبتون، بالإضافة إلى مواجهة مانشستر يونايتد لنظيره برايتون، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

ويسعى ليفربول خلال مواجهة السيتي، إلى توسيع فارق النقاط بينه وبين السيتي لمواصلة التصدر بفارق مريح عن ملاحقيه، فيما يسعى السيتي إلى تقليص الفارق وإحياء آماله على اللحاق بالليفر والتربع على عرش الصدارة.

عدد من مواجهات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي أقيمت على يومي الجمعة والسبت الماضيين، حيث كان لها تأثيرًا كبيرًا على ترتيب الدوري الإنجليزي، وهو ما نستعرضه لكم في التقرير التالي:

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الأحد

يواصل ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، فيما يحتل فريقا ليستر سيتي وتشيلسي المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 26 نقطة، في انتظار نتيجة السيتي أمام ليفربول، حيث يمتلك السيتي 25 نقطة قبل مواجهة الريدز.

فوز ليفربول على السيتي يبقى ليستر سيتي وتشيلسي في مركزيهما، كما يبتعد الريدز بالصدارة أكثر، بينما فوز السيتي يعيده مجددًا إلى المركز الثاني بفارق 3 نقاط فقط عن الليفر، أما في حالة التعادل فيبقى ليفربول متصدرًا بفارق 6 نقاط عن الثلاثي مانشستر سيتي وتشيلسي وليستر سيتي.

وبعيدًا عن المراكز الأربعة الأولى، يقع فريق شيفلد يونايتد في المركز الخامس برصيد 17 نقطة، بعد تعادله يوم أمس أمام توتنهام بهدف لكل منهما، فيما هبط أرسنال إلى المركز السادس بعد خسارته أمام ليستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء، برصيد 17 نقطة أيضًا.