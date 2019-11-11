تألق صلاح.. عقدة أجويرو و"مقبرة أنفيلد".. 3 مشاهد من لقاء ليفربول والسيتي

تفوق فريق ليفربول الإنجليزي على حساب ضيفه مانشستر سيتي، على ملعب أنفيلد، بثلاثية مقابل هدف، في إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي شهد العديد من الأحداث المثيرة.

قمة الدوري الإنجليزي هذا الموسم شهدت العديد من اللقطات المميزة والعلامات البارزة من الجانبين، ما بين أرقام إيجابية لنجوم ليفربول، وإحصائيات سلبية في صفوف السيتزنز، نستعرضها معكم في التقرير التالي:

صلاح يسجل ويرد على الانتقادات

تألق النجم المصري محمد صلاح في مباراة الريدز ضد مانشستر سيتي، ورد بذلك على بعض الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، كما أسكت بها المدرب الإسباني بيب جوارديولا، الذي وجه بعض الانتقادات لفريق ليفربول، كما اتهم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول، بالتحايل للحصول على ركلات جزاء.

وبهذا الهدف، ساهم محمد صلاح في تسجيل 52 هدفا لصالح ليفربول، خلال 44 مباراة خاضها مع فريقه في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد، بواقع 38 هدفا، و14 أسيست.

عقدة أجويرو مستمرة على أنفيلد

لم ينجح سيرجيو أجويرو في كسر عقدته على ملعب "أنفيلد"، حيث فشل المهاجم الأرجنتيني في تسجيل أي هدف في شباك ليفربول للمرة الثامنة له على التوالي على ملعب "أنفيلد".

وشارك أجويرو في 8 مباريات على هذا الملعب، بواقع 530 دقيقة، سدد خلالها 13 تسديدة، بينهم 4 فقط على المرمى، لكن لم تسكن أي منها شباك الريدز.

لعنة أنفيلد وكلوب تهزم جوارديولا مجددا

فشل المدرب الإسباني في التفوق على نظيره الألماني يورجن كلوب، حيث نجح كلوب في الفوز على جوارديولا في 9 مباريات، مقابل 7 انتصارات فقط للمدرب الإسباني جوارديولا مع مختلف الفرق.

كما أصبح ملعب أنفيلد معقل فريق ليفربول هو بمثابة "لعنة" على المدرب الإسباني، فهو أكثر ملعب شهد هزائم لمدرب مانشستر سيتي، حيث تعرض جوارديولا للهزيمة 4 مرات في مختلف المسابقات على هذا الملعب.