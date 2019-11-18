بعد إصابة ثلاثي خط وسط الأهلي.. 4 حلول أمام فايلر لتعويض الغيابات

يقع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، في ورطة كبيرة، بعد إصابة ثلاثة لاعبين من الركائز الأساسية في مركز خط الوسط، وذلك قبل دخوله المعترك الأفريقي بأيام.

وتأكد إصابة المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط النادي الأهلي، بتمزق في العضلة الضامة، ما يجعل فرص مشاركته في مواجهتي الجونة والنجم الساحلي التونسي صعبة للغاية.

ويواجه الأهلي نظيره الجونة في مسابقة الدوري المصري، 25 نوفمبر الجاري، قبل السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي التونسي يوم 29 من الشهر نفسه، في أول مباريات الفريقين في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

إصابة ديانج وقعت بعد إصابة حمدي فتحي بقطع في الغضروف، بالإضافة إلى تجدد إصابة الرباط الصليبي للاعب الشاب محمد محمود، ما يجعل فايلر في موقف صعب لتعويض تلك الغيابات.

وبالتالي يصبح أمام رينيه فايلر 4 بدائل من أجل تعويض غيابات مركز خط الوسط، قبل العودة إلى مباريات المعتركين المحلي والأفريقي، نستعرضها فيما يلي:

عودة الاعتماد على حسام عاشور

منذ قدوم حمدي فتحي إلى الأهلي منضمًا من صفوف إنبي، وقلة مشاركات حسام عاشور مع فريق النادي الأهلي، حيث تألق الأول بشكل لافت للأنظار قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الغضروف.

إصابة ديانج هو الآخر، تجعل الاعتماد على حسام عاشور من جديد وعودته إلى الملعب هو الحل الأسهل بالنسبة إلى السويسري رينيه فايلر، للعب بجوار عمرو السولية في مباراتي الجونة والنجم الساحلي التونسي.

تغيير مركز رامي ربيعة

اعتاد رامي ربيعة في الفترات الأخيرة شغل مركز قلب الدفاع في فريق النادي الأهلي، إلا أن إصابة ثلاثي خط وسط الأحمر قد تجبر فايلر على تغيير مركزه.

ربيعة لعب في مركز خط الوسط خلال عدة مناسبات، أبرزها في كأس العالم للأندية 2012، وحتى أمام النجم الساحلي التونسي في مباراة عودة نصف نهائي دوري الأبطال 2017 والتي انتهت بفوز الأهلي بسداسية.

فايلر قد يعتمد على رامي ربيعة في خط الوسط خلال مباراتي الجونة والنجم الساحلي، لتعويض الغيابات التي ضربت الفريق.

أحمد فتحي في خط الوسط

كما هو الأمر بالنسبة لرامي ربيعة، فإن أحمد فتحي الملقب بـ"الجوكر" قادر على شغل مركز خط الوسط بجانب السولية، على أن يتولى محمد هاني مهمة اللعب في مركز الظهير الأيمن.

أحمد فتحي سبق له اللعب في مركز خط الوسط خلال عديد المناسبات، كما لعب في مركز قلب الدفاع أيضًا، لذا فقد يكون حلًا مناسبًا أمام فايلر لخبراته الكبيرة.

الدفع بصالح جمعة

حل تكتيكي آخر قد يلجأ إليه فايلر في أحد المباراتين أو خلالهما، وهو الاعتماد على السولية وحيدًا في مركز خط الوسط المدافع، مع الاعتماد على ثنائي لهما أدوار هجومية كبيرة.

حل قد يدفع فايلر إلى الاعتماد على صالح جمعة أخيرًا بجوار محمد مجدي أفشة، على أن يلعب خلفهما عمرو السولية في مركز خط الوسط المدافع.