النشرة الأوروبية.. ميسي الأفضل في العالم.. وحضور بارز للاعبي ليفربول

يقدم موقع "الوطن سبورت" خدمة النشرة الأوروبية، وهي خدمة إخبارية، تُقدم بشكل يومي في الصباح والمساء، لسرد أهم أحداث الكرة الأوروبية ومتابعة آخر نتائج المباريات، وأخبار سوق الانتقالات.

وشهدت الساحة الرياضية العالمية أحداثا كثيرة على مدار الساعات القليلة الماضية، ربما كان أبرزها حفل الكرة الذهبية، والذي شهد:

ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

ونجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة الإسباني في التتويج بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" للمرة السادسة في مسيرته الكروية، والتي منحتها له مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة.

وقدم "ميسي" موسما مميزا على مستوى الأرقام الفردية والجماعية، ونجح في قيادة فريقه في التتويج ببطولة الدوري الإسباني الموسم الماضي.

فان دايك يحصد المركز الثاني.. ورونالدو ثالثا

وجاء الهولندي فيرجل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، وأفضل لاعب في أوروبا هذا الموسم في المركز الثاني خلف ليونيل ميسي، بينما جاء كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي في المركز الثالث.

وقال فان دايك في تصريحاته عقب احتلاله المركز الثاني بجائزة الكرة الذهبية:"كنت قريبا من الكرة الذهبية، ولكن أمام لاعب مثل ميسي مستحيل أن أفوز بها".

وأضاف فان دايك:"لقد حظيت بموسم رائع، ولكن بعض الأحيان تواجه لاعبين غير طبيعيين، مثل ميسي".

وتابع فان دايك: "ميسي الآن متوج بجائزة الكرة الذهبية 6 مرات، يجب أن أرفع له القبعة وأوجه له التحية"

ماني يتفوق على صلاح في جوائز الكرة الذهبية

وجاء السنغالي ساديو ماني جناح نادي ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع في جوائز مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، ليتفوق على لاعبنا المصري محمد صلاح الذي حل في المركز الخامس.

وتعتمد مجلة "فرانس فوتبول" على أصوات صحفيين رياضيين من حول العالم، للتصويت لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

أليسون بيكر أفضل حارس في 2019

وحصد الحارس البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل حارس عام 2019، في حفل الأفضل في العالم، المقدم من مجلة "فرانس فوتبول".

ونجح الحارس البرازيلي صاحب الـ27 عامًَا في قيادة ليفربول للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام، واحتلال وصافة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

دي ليخت أفضل لاعب صاعد في 2019

وحصد الهولندي ماتياس دي ليخت جائزة أفضل لاعب صاعد في 2019 من مجلة فرانس فوتبول بعدما قدم مستوى مميز خلال هذا الموسم مع فريقي أياكس ويوفنتوس.

كما نجح ماتياس دي ليخت في قيادة المنتخب الهولندي للتأهل إلى نهائي النسخة الأخيرة من بطولة دوري الأمم الأوروبية عام 2019، قبل الخسارة في النهاية أمام المنتخب البرتغالي.

بمشاركة النني.. بشكاتش يقسو على قيصري سبورت برباعية

وشارك النجم المصري محمد النني في فوز فريقه بشكاتش التركي على قيصري سبورت بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري التركي الممتاز.

وشهد اللقاء مشاركة لاعب الوسط الدولي المصري محمد النني في المباراة منذ بدايتها وقدم مستوى فنيا مميزا.