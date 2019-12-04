بهدف في تشيلسي.. المحمدي وتريزيجيه يدخلان تاريخ الدوري الإنجليزي

حقق الثنائي أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه لاعبا أستون فيلا رقما استثنائيا للاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي، عقب هدف الأخير في شباك تشيلسي بالجولة ا15 من منافسات البريميرليج.

ويعد هدف محمود حسن تريزيجيه في شباك تشيلسي هو أول هدف مصري خالص في تاريخ البريميرليج، بعد صناعة من أحمد المحمدي، ليضعها الأول في شباك البلوز.

واحتفى الحساب الرسمي للاتحاد الدولي بهدف تريزيجه في شباك تشيلسي: "لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي، تمريرة هدف من لاعب مصري، ثم هدف من لاعب مصري".

منح النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، التعادل لفريقه أستون فيلا في مواجهة تشيلسي، في المباراة التي تقام بين الفريقين حالياً على ملعب ستامفورد بريدج.

وسجل تريزيجيه هدف التعادل لفريقه، بعد عرضية متقنة من زميله المصري أحمد المحمدي، في الدقيقة 41 من زمن المباراة، برأسية اصطدمت بأقدامه لتدخل شباك الحارس كيبا.