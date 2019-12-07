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تساوى مع توريس واقترب من سواريز.. محمد صلاح الهداف الـ21 في تاريخ ليفربول

07:05 م | السبت 07 ديسمبر 2019
كتب: مصطفى جمال
تساوى مع توريس واقترب من سواريز.. محمد صلاح الهداف الـ21 في تاريخ ليفربول

سجود محمد صلاح ضد بورنموث

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سجل محمد صلاح هدفاً تاريخياً لصالح فريقه ليفربول، في شباك بورنموث، بالدقيقة 54، في المباراة المقامة على ملعب فيتنس فيرست ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل ملاحقة أساطير ليفربول في قائمة الهدافين التاريخيين.

ورفع صلاح رصيده إلى 81 هدفاً، خلال 124 مباراة خاضها مع الريدز في مختلف المسابقات، ليتساوى مع المهاجم الإسباني المعتزل فيرناندو توريس، نجم ليفربول السابق، وبفارق هدف واحد عن لويس سواريز مهاجم الريدز السابق وبرشلونة الحالي.

وجاءت أهداف صلاح كالتالي: 61 هدفا في الدوري الإنجليزي، هدف وحيد في كأس الرابطة، و19 هدفا في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل صلاح المركز الـ 21 في ترتيب هدافي ليفربول التاريخيين، متساوياً مع توريس وتيري مكديرموت نجم ليفربول في سبعينيات القرن الماضي، ومتفوقاً على جاك كوكس، نجم ليفربول وبلاكبول السابق.

صلاح يواصل التألق مع ليفربول في 100 مباراة

وشارك النجم المصري صاحب الـ27 عاماً، في 100 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، قدم خلالها أداءً مميزاً مع الفريق الإنجليزي في مختلف المسابقات، ونجح في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، بعدما سجل هدفاً في فوز فريقه على حساب توتنهام بثنائية دون رد.

وسجل صلاح 7 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كما سجل ثلاثة أهداف آخرى في المسابقات الأوروبية.

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