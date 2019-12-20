أحدث الأخبار

أخر الأخبار

كارتيرون يطيح بمحمد عواد من التشكيل الأساسي للزمالك أمام سموحة

اكتمال النصاب القانوني لعمومية اللجنة الأوليمبية المصرية

كلوب: لم ألعب ضد فريق برازيلي من قبل.. وجاهزون لحصد اللقب

ألديرويرلد يجدد عقده مع توتنهام حتى عام 2023

تفاصيل الصفقة الأخيرة للنادي الأهلي بعد التعاقد مع كهربا

02:47 م | الجمعة 20 ديسمبر 2019
كتب: أحمد أبوالليل
تفاصيل الصفقة الأخيرة للنادي الأهلي بعد التعاقد مع كهربا

النادي الأهلي

أخبار متعلقة

استقر النادي الأهلي على التعاقد مع مهاجم قوي لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، على ضم مهاجم لزيادة الفاعلية في الناحية الأمامية للمارد الأحمر.

وتعمل لجنة التعاقدات في القلعة الحمراء على تلبية احتياجات فايلر في الوقت الحالي وفقا لرغباته، لا سيما أن المدرب السويسري يقدم أداء قويا مع الفريق ولديه نظرة شاملة على كل النواحي الفنية في الأهلي.

ويرغب رينيه فايلر في التعاقد مع اللاعب النيجيري بليسنج إليكي، مهاجم لوزيرن السويسري، خصوصًا أنه سبق للاعب، صاحب الـ23 عاما، أن لعب تحت قيادة فايلر في الموسم الماضي، واستطاع أن يحرز 11 هدفا وصنع 3 آخرين في 23 مباراة، إلا أن ظهور اللاعب في الدوري الإسرائيلي من قبل هو ما يؤجل قرار الفريق بضم اللاعب من عدمه.

وعرضت لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء أسماء 4 مهاجمين، بخلاف إليكي، على رينيه فايلر، لمشاهدتهم وإبداء رأيه فيهم، من أجل الدخول في مفاوضات مع أحدهم ليكون مهاجم الفريق في الفترة المقبلة، وإذا رأى فايلر غير ذلك وأنه مصر على التعاقد مع إليكي فستعمل إدارة الفريق على الدخول في مفاوضات مع ناديه السويسري لجلبه لصفوف القلعة الحمراء.

وفي كل الأحوال فإن مهاجم النادي المقبل سيأخد مكان الأنجولي جيرالدو دا كوستا، الذي سيرحل عن الأهلي في الشتاء، نظرا لأنه لم يلق إعجاب فايلر وعدم اقتناع الأخير بمستواه مع الفريق حاليا، بينما سيبقى الأهلي على مهاجمه المغربي وليد أزارو لحين وصول عرض مناسب إليه سواء في المنطقة العربية وتحديدا السعودية والإمارات أو خروجه لفريق آخر.

كان سيد عبدالحفيظ، قد تحدث في وقت سابق، عن صفقات الأهلي المقبل، قائلا: "نملك خيارات نسير وفقا لها، إلا أننا من الممكن أن نعيد التفكير في كل الأمور خصوصًا في ظل المفاجآت في كرة القدم، رينيه فايلر رغب في صفقتين، الأولى كانت التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا، وهناك صفقة أخرى نعمل على التعاقد معها في الفترة المقبلة".

الأهلي يعرض على فايلر 4 مهاجمين للتعاقد مع أحدهما لخلافة جيرالدو 

وعن حقيقة اقتراب الفريق من ضم بليسنج إليكي، أكد عبدالحفيظ: "لا نتحدث عن شخص بعينه، نعلن فقط عن الصفقة بعد إتمامها بشكل رسمي، ونحن حددنا ثلاثة أو أربعة أسماء نفاضل بينهم وفقا للخيارات النهائية".

ويحق للأهلي أن يستبدل لاعبين فقط خلال الميركاتو الشتوي المقبل، كما أن له 3 مقاعد فقط في قائمته الأفريقية بعدما قيد في الفترة الأخيرة مدافعه سعد سمير، كما أن لديه 5 لاعبين أجانب في الوقت الحالي، هم: المغربي وليد أزارو، النيجيري جونيور أجايي، التونسي علي معلول، الأنجولي جيرالدو، والمالي أليو ديانج.

أخبار قد تعجبك

«فايلر» يشكو من الإجهاد ويحذر من تراجع النتائج في الأهلي

استطلاع رأى

  • هوفنهايم

    هوفنهايم

  • 0

    :

    0

    09:30 PM

    الدوري الألماني
  • بوروسيا دورتموند

    بوروسيا دورتموند

  • إيبار

    إيبار

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الإسباني
  • غرناطة

    غرناطة

  • الفتح

    الفتح

  • 0

    :

    0

    04:35 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الحزم

    الحزم

  • فيورنتينا

    فيورنتينا

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • روما

    روما

  • فالفايك

    فالفايك

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • تفينتي أنشخيده

    تفينتي أنشخيده

  • أنطاليا سبور

    أنطاليا سبور

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • أنقرة جوجو

    أنقرة جوجو

  • إتحاد كلباء

    إتحاد كلباء

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    دوري الخليج العربي
  • الوحدة

    الوحدة

  • نادي خورفكان

    نادي خورفكان

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    دوري الخليج العربي
  • شباب الأهلي دبي

    شباب الأهلي دبي

  • الوصل

    الوصل

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    دوري الخليج العربي
  • نادي الجزيرة

    نادي الجزيرة

  • صنعت نفط عبادان

    صنعت نفط عبادان

  • 0

    :

    0

    03:10 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • فولاد خوزستان

    فولاد خوزستان

  • مصر المقاصة

    مصر المقاصة

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • طنطا

    طنطا

  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • نادي مصر

    نادي مصر

  • الزمالك

    الزمالك

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • سموحة

    سموحة

  • الساحل

    الساحل

  • 0

    :

    0

    03:05 PM

    دوري STC الكويت
  • الشباب

    الشباب

  • العربي

    العربي

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    دوري STC الكويت
  • اليرموك

    اليرموك

  • النهضة

    النهضة

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    دوري المحترفين العماني
  • العروبة

    العروبة

  • الرستاق

    الرستاق

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    دوري المحترفين العماني
  • فنجاء

    فنجاء

  • نادي نساجي مازندران

    نادي نساجي مازندران

  • 1

    :

    0

    01:30 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • جول جوهار

    جول جوهار

  • سايبا

    سايبا

  • 2

    :

    1

    01:45 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • ذوب آهن اصفهان

    ذوب آهن اصفهان

  • باديديه مشهد

    باديديه مشهد

  • 0

    :

    0

    02:15 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • بايكان

    بايكان

  • أسوان

    أسوان

  • 0

    :

    0

    02:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الانتاج الحربي

    الانتاج الحربي

  • حرس الحدود

    حرس الحدود

  • 0

    :

    0

    02:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • نادي عمان

    نادي عمان

  • 0

    :

    0

    02:40 PM

    دوري المحترفين العماني
  • بهلاء

    بهلاء

الأكثر قراءة

عاجل.. ليفربول يضم بديل محمد صلاح من سالزبورج رسمياًً

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

عاجل.. عقوبات بالجملة على الزمالك وطلائع الجيش.. وإيقاف مدرب القلعة البيضاء
اتحاد الكرة يحدد 3 يناير لتكريم «الأولمبى»