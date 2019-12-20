تفاصيل الصفقة الأخيرة للنادي الأهلي بعد التعاقد مع كهربا

استقر النادي الأهلي على التعاقد مع مهاجم قوي لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، على ضم مهاجم لزيادة الفاعلية في الناحية الأمامية للمارد الأحمر.

وتعمل لجنة التعاقدات في القلعة الحمراء على تلبية احتياجات فايلر في الوقت الحالي وفقا لرغباته، لا سيما أن المدرب السويسري يقدم أداء قويا مع الفريق ولديه نظرة شاملة على كل النواحي الفنية في الأهلي.

ويرغب رينيه فايلر في التعاقد مع اللاعب النيجيري بليسنج إليكي، مهاجم لوزيرن السويسري، خصوصًا أنه سبق للاعب، صاحب الـ23 عاما، أن لعب تحت قيادة فايلر في الموسم الماضي، واستطاع أن يحرز 11 هدفا وصنع 3 آخرين في 23 مباراة، إلا أن ظهور اللاعب في الدوري الإسرائيلي من قبل هو ما يؤجل قرار الفريق بضم اللاعب من عدمه.

وعرضت لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء أسماء 4 مهاجمين، بخلاف إليكي، على رينيه فايلر، لمشاهدتهم وإبداء رأيه فيهم، من أجل الدخول في مفاوضات مع أحدهم ليكون مهاجم الفريق في الفترة المقبلة، وإذا رأى فايلر غير ذلك وأنه مصر على التعاقد مع إليكي فستعمل إدارة الفريق على الدخول في مفاوضات مع ناديه السويسري لجلبه لصفوف القلعة الحمراء.

وفي كل الأحوال فإن مهاجم النادي المقبل سيأخد مكان الأنجولي جيرالدو دا كوستا، الذي سيرحل عن الأهلي في الشتاء، نظرا لأنه لم يلق إعجاب فايلر وعدم اقتناع الأخير بمستواه مع الفريق حاليا، بينما سيبقى الأهلي على مهاجمه المغربي وليد أزارو لحين وصول عرض مناسب إليه سواء في المنطقة العربية وتحديدا السعودية والإمارات أو خروجه لفريق آخر.

كان سيد عبدالحفيظ، قد تحدث في وقت سابق، عن صفقات الأهلي المقبل، قائلا: "نملك خيارات نسير وفقا لها، إلا أننا من الممكن أن نعيد التفكير في كل الأمور خصوصًا في ظل المفاجآت في كرة القدم، رينيه فايلر رغب في صفقتين، الأولى كانت التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا، وهناك صفقة أخرى نعمل على التعاقد معها في الفترة المقبلة".

الأهلي يعرض على فايلر 4 مهاجمين للتعاقد مع أحدهما لخلافة جيرالدو

وعن حقيقة اقتراب الفريق من ضم بليسنج إليكي، أكد عبدالحفيظ: "لا نتحدث عن شخص بعينه، نعلن فقط عن الصفقة بعد إتمامها بشكل رسمي، ونحن حددنا ثلاثة أو أربعة أسماء نفاضل بينهم وفقا للخيارات النهائية".

ويحق للأهلي أن يستبدل لاعبين فقط خلال الميركاتو الشتوي المقبل، كما أن له 3 مقاعد فقط في قائمته الأفريقية بعدما قيد في الفترة الأخيرة مدافعه سعد سمير، كما أن لديه 5 لاعبين أجانب في الوقت الحالي، هم: المغربي وليد أزارو، النيجيري جونيور أجايي، التونسي علي معلول، الأنجولي جيرالدو، والمالي أليو ديانج.