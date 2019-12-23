بعد 8 جولات.. أهلي "فايلر" يعادل انتصارات "جوزيه" ويتفوق دفاعا وهجوما

واصل النادي الأهلي نتائجه الطيبة، تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، بعدما حقق انتصارا عريضا على حساب ضيفه الاتحاد السكندري، برباعية دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الإثنين.

وبهذا الانتصار فقد نجح المدرب السويسري رينيه فايلر في معادلة إنجاز البرتغالي مانويل جوزيه، مدرب الأهلي السابق، بثماني انتصارات متتالية في الدوري المصري الممتاز، والذي حقق هذه الانطلاقة القوية في موسم 2004/2005، ليحصد العلامة الكاملة 24 نقطة.

وقاد جوزيه في موسم 2004/2005 الأهلي لتجاوز خصومه: أسمنت السويس، الترسانة، المنصورة، الاتحاد السكندري، المصري، بلدية المحلة، الزمالك وأسمنت أسيوط، في أول 8 جولات من المسابقة.

"سيد البلد" القاسم المشترك في رحلة فايلر وجوزيه

بينما نجح فايلر في قيادة الأهلي لحصد 24 نقطة، على حساب سموحة، الإنتاج الحربي، أسوان، الجونة، وادي دجلة، حرس الحدود، الإسماعيلي، الاتحاد السكندري، ليعادل إنجاز المدرب البرتغالي في ذلك الوقت.

ويتفوق "أهلي فايلر" بالأرقام على "أهلي جوزيه"، بعد 8 جولات، حيث سجل النادي الأحمر تحت قيادة فايلر 23 هدف بينما استقبلت شباكه هدف وحيد في 8 جولات هذا الموسم، بينما كان الأهلي قد سجل 19 هدفا، واستقبلت شباكه 4 أهداف، تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه في موسم 2004/2005.

وانفرد الأهلي بصدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين عن المقاولون صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 20 في المركز الثالث.