أحدث الأخبار

أخر الأخبار

فالفيردي: ميسي يعاني من أزمة في العضلة الضامة ولم يتحدد مدة غيابه

رئيس الزمالك يهاجم جنش بسبب كهربا: "لو جالك المستشفى تاني اطرده"

مصدر بنادي المصري: إقامة مباراة العودة أمام بطل نجباز على ملعب برج العرب بحضور جماهيري

رئيس الزمالك: مباراة جينراسيون في برج العرب.. ونسعى لزيادة عدد الجماهير

القصة الكاملة لأزمة محمد صلاح واتحاد الكرة.. ودعم النجوم للفرعون

04:22 ص | الأربعاء 25 سبتمبر 2019
كتب: محمد محجوب
القصة الكاملة لأزمة محمد صلاح واتحاد الكرة.. ودعم النجوم للفرعون

محمد صلاح

أخبار متعلقة

نشبت أزمة جديدة بين محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، واللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة شئون لاتحاد الكرة المصري، أمس الثلاثاء، على هامش جائزة "ذا بيست" 2019، لأفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويسرد الوطن سبورت خلال السطور التالية، القصة الكاملة للأزمة:

تجاهل هاني دانيال.. وغياب مدرب وقائد المنتخب عن التصويت

بدأت الأزمة، بتجاهل الممثل الإعلامي المصري هاني دانيال، لـ"مو" خلال اختياراته لجائزة أفضل لاعب في العالم، التي توج بها الأرجنتني ليونيل ميسي، وجاء محمد صلاح في المرتبة الرابعة.

واختار هاني دانيال، ساديو ماني في المرتبة الأولى، ثم كريستيانو رونالدو، وفي المرتبة الثالثة وضع محمد صلاح.

وتوالت الأزمة بغياب أحمد المحمدي قائد المنتخب الأول عن التصويت، بالإضافة إلى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، الذي كان منوط بالتصويت بدلًا من خافيير أجيري نظرًا لإقالة المدرب المكسيكي في ذلك الوقت.

الرد من محمد صلاح جاء سريعًا

الرد من جانب الفرعون جاء سريعًا، حيث حذف نجم نادي ليفربول الإنجليزي، مساء أمس الثلاثاء، تعريفه كلاعب في منتخب مصر من الحسابات الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تاركا اسم الفريق الذي يلعب له حاليا فقط. 

اتحاد الكرة يرد على الأزمة

نفى أحمد عبد الله، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم المصري، عدم تصويت مصر في الاستفتاء الخاص باختيار أفضل لاعب في العالم "The beast".

وأضاف عبد الله في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "اتحاد الكرة أدلى بصوته على القائمة المرسلة له من الاتحاد الدولي فيفا، عن طريق شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا وقائد الفراعنة".

وتابع: "الثنائي اختارا محمد صلاح، وخاطبت اتحاد الكرة الدولي بشأن عدم اعتماد صوت مصر وانتشار أنباء حول ذلك".

المحمدي يكشف الحقيقة لـ"صلاح" في مكالمة هاتفية

كشف مصدر مقدرب من أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني لكرة القدم، أن اللاعب أجرى مكالمة هاتفية من الدولي محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وأطلعه على كل تفاصيل أزمة التصويت للفرعون المصري في جائزة THE BEST لأفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأضاف المصدر، أن بعد الإعلان عن استبعاد صوت مصر في الجائزة، حرص المحمدي على إبلاغ محمد صلاح أنه قام بالتصويت بالفعل على الإستمارة الأولية، لأختيار أفضل لاعب في العالم في منتصف أغسطس، وأن اتحاد الكرة هو الذي لم يرسلها لـ«فيفا».

وتابع المصدر: "المكالمة بين صلاح والمحمدي كانت أخوية وتفهم محمد صلاح الوضع وأكد له أنه يعلم جيدا كواليس ما حدث، وأبلغه المحمدي بأن صوته جاء بالترتيب لمحمد صلاح وكريستيانو رونالدو وساديو ماني".

صلاح يرد على حذف اسم منتخب مصر من حساباته

وقال "صلاح" في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا"، كما وضع صورة للمصريين بالأعلام المصرية.

اتحاد الكرة يقرر فتح تحقيقًا بشأن الأزمة

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فتح باب التحقيق لمعرفة ملابسات تصويت مصر في مسابقة الأفضل على مستوى العالم والسبب، الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر.

وفي الوقت نفسه، أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الثلاثاء، استفسارًا للاتحاد الدولي لكرة القدم عن الواقعة.

هاني دانيال يكشف: لماذا لم يصوت للفرعون ؟

علق هاني دانيال، الممثل الإعلامي لمصر في عملية التصويت لأفضل لاعب في العالم، على الجدل المثار حول اختياره للسنغالي ساديو ماني ووضعه لمحمد صلاح في المركز الثالث.

وكشف دانيال، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي هاني حتحوت، أنه شارك هذا العام في تمثيل صوت مصر من الجانب الإعلامي للمرة الرابعة على التوالي، مشيرا إلى أنه اختار محمد صلاح كأفضل لاعب في العالم ثم مودريتش ثم كريستيانو، العام الماضي، موضحا أن صلاح كان يستحق وكان نجم الموسم الماضي".

وواصل: "هذا العام لم أختره لأنه لا يحتاج للمجاملة من الأساس، هو في النهاية أمر تقديري بحت وليس شخصي أو عاطفي، وكنت أجد أن ماني يستحقها بفارق بسيط عن صلاح".

واستكمل حديثه: "ماني وصلاح كان مستواهما متقارب طوال الموسم، ولكني وضعت صوتي بعد كأس أمم أفريقيا وهذا ما جعلني أفضل ماني على صلاح بعدما وصل السنغالي بمنتخب بلاده إلى نهائي البطولة".

وأكد "دانيال" أن عدم اختياره لصلاح لا يجب اعتباره أمرًا مسيئًا على الإطلاق، متابعًا: "الإعلامي الذي مثل إنجلترا في عملية التصويت لم يختار هاري كين، ولم ينتقده أحد".

نجوم مصر يدعمون صلاح بعد الأزمة

حرص العديد من نجوم منتخب مصر الحاليين والسابقين، على توجيه رسائل دعم لمحمد صلاح، عقل الأزمة، وجاءت كالتالي:

وقال تريزيجيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موجهًا رسالته للدولي محمد صلاح: "أنت الأفضل دائمًا".

وكتب أحمد حسن على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من حق صلاح أن يغضب وأن نلتمس له العذر ومن حق الجميع أن يسأل عن السبب وراء عدم وجود أصوات المدير الفني وكابتن منتخب مصر، هذه الأصوات بالتأكيدة كانت ستفيد صلاح ولكن تبقى الفرصة متاحة أمام صلاح لتحقيق الحلم الكبير بالحصول على الكرة الذهبية، كل الدعم لصلاح في القادم لأنه لا يمثل نفسه بل يُمثلنا جميعا".

ونشر "الحضري" صورة تجمعه بصلاح عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب: "يا جبل ما يهزك ريح ، ولا يهمك يا فخر العرب مصر حاجة والقلة الفاسدة المريضة دول حاجة تانية".

كما نشر محمد ناجي جدو، مهاجم منتخب مصر السابق، ولاعب نادي الجونة الحالي، صورة صلاح بعلم مصر عبر حسابه على تويتر، وعلق قائلًا: "الأفضل".

وأكد شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي، خلال تصريحاته في مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش" أن مصر بعيدة جدا عن النظام، وبالتالي ما حدث هو استمرار للعشوائية التي نعيش فيها، "ووارد جدا وسط العشوائية يحصل كده مع محمد صلاح، في تفاصيل مينفعش نتكلم فيها، إحنا شكلنا مضحك حتى قدام نفسنا".

وتابع أنه من حق محمد صلاح في الغضب من طريقة التعامل معه، ولكن يجب التفرقة بين المنظمة التي تدير الكرة، وبين منتخب مصر، وبين جمهور مصر.

وأشار إلى أن أزمة محمد صلاح أنه لا يشعر بأي دعم من قبل المسؤولين باتحاد الكرة، وليس من قبل الجمهور، فصلاح واحد من أكثر اللاعبين شعبية في العالم كله في الوقت الحالي، وليس فقط في جمهورية مصر العربية.  

ومن المتوقع غياب محمد صلاح عن مباراة ليفربول ضد كينز دونز، في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم للموسم الجديد 2019-2020، المقرر لها مساء اليوم الأربعاء، خاصة أن كلوب ينوي الدفع بعناصره من الصف الثاني في الفريق، وإراحة أغلب لاعبيه الأساسيين من أجل مواجهة دوري أبطال أوروبا المقبلة.

يُذكر ليفربول قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة الماضية على نظيره تشيلسي، في قمة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بنتيجة 2-1، وصنع الفرعون المصري أول أهداف الريدز الذي سجله اللاعب "أرنولد" من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

 

أخبار قد تعجبك

أحمد فتحى يضغط على الأهلى بعد رفض رحيله لـ"بيراميدز"

استطلاع رأى

  • تولوز

    تولوز

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • أنجيه

    أنجيه

  • سانت إتيان

    سانت إتيان

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ميتز

    ميتز

  • ليل

    ليل

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ستراسبورج

    ستراسبورج

  • نانت

    نانت

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • رين

    رين

  • مونبيليه

    مونبيليه

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • نيم أولمبيك

    نيم أولمبيك

  • أميان

    أميان

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • بوردو

    بوردو

  • بريست

    بريست

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ليون

    ليون

  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ستاد ريمس

    ستاد ريمس

  • ريال مايوركا

    ريال مايوركا

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الإسباني
  • أتلتيكو مدريد

    أتلتيكو مدريد

  • ليجانيس

    ليجانيس

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الإسباني
  • أتلتيك بلباو

    أتلتيك بلباو

  • فالنسيا

    فالنسيا

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الإسباني
  • خيتافي

    خيتافي

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإسباني
  • أوساسونا

    أوساسونا

  • روما

    روما

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • أتلانتا

    أتلانتا

  • جنوى

    جنوى

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • بولونيا

    بولونيا

  • بارما

    بارما

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • ساسولو

    ساسولو

  • نابولي

    نابولي

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • كالياري

    كالياري

  • سبال

    سبال

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • ليتشي

    ليتشي

  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • لاتسيو

    لاتسيو

  • فيورنتينا

    فيورنتينا

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • سامبدوريا

    سامبدوريا

  • بي إس في آيندهوفن

    بي إس في آيندهوفن

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • جرونينجين

    جرونينجين

  • أياكس

    أياكس

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فورتانا سيتارد

    فورتانا سيتارد

  • سايبا

    سايبا

  • 0

    :

    0

    02:45 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • تركتور سازي تبريز

    تركتور سازي تبريز

  • جول جوهار

    جول جوهار

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • صنعت نفط عبادان

    صنعت نفط عبادان

  • نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم

    نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • نادي نساجي مازندران

    نادي نساجي مازندران

  • الاتحاد المنستيري

    الاتحاد المنستيري

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري التونسي
  • الملعب التونسي

    الملعب التونسي

  • وولفرهامبتون واندررز

    وولفرهامبتون واندررز

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    كأس رابطة الأندية الإنجليزية
  • ريدينج

    ريدينج

  • أكسفورد يونايتد

    أكسفورد يونايتد

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    كأس رابطة الأندية الإنجليزية
  • وست هام يونايتد

    وست هام يونايتد

  • شيفيلد يونايتد

    شيفيلد يونايتد

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    كأس رابطة الأندية الإنجليزية
  • سندرلاند

    سندرلاند

  • بيرتن ألبيون

    بيرتن ألبيون

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    كأس رابطة الأندية الإنجليزية
  • بورنموث

    بورنموث

  • ميلتون كينز دونز

    ميلتون كينز دونز

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    كأس رابطة الأندية الإنجليزية
  • ليفربول

    ليفربول

  • تشيلسي

    تشيلسي

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    كأس رابطة الأندية الإنجليزية
  • غريمسبي تاون

    غريمسبي تاون

  • برايتون

    برايتون

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    كأس رابطة الأندية الإنجليزية
  • أستون فيلا

    أستون فيلا

  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    كأس رابطة الأندية الإنجليزية
  • روشديل

    روشديل

الأكثر قراءة

عاجل.. فيفا يختار محمد صلاح رابع أفضل لاعب في العالم

أحمد فتحي يضغط على الأهلي لتعديل عقده بعد رفض رحيله لـ"بيراميدز"

عاجل.. خالد بوطيب يقود هجوم الزمالك أمام الاتحاد السكندرى
الزمالك يعترض على عقوبات الجبلاية.. ويطالب بإيقاف "رمضان وعاشور"