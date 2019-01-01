القصة الكاملة لأزمة محمد صلاح واتحاد الكرة.. ودعم النجوم للفرعون

نشبت أزمة جديدة بين محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، واللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة شئون لاتحاد الكرة المصري، أمس الثلاثاء، على هامش جائزة "ذا بيست" 2019، لأفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويسرد الوطن سبورت خلال السطور التالية، القصة الكاملة للأزمة:

تجاهل هاني دانيال.. وغياب مدرب وقائد المنتخب عن التصويت

بدأت الأزمة، بتجاهل الممثل الإعلامي المصري هاني دانيال، لـ"مو" خلال اختياراته لجائزة أفضل لاعب في العالم، التي توج بها الأرجنتني ليونيل ميسي، وجاء محمد صلاح في المرتبة الرابعة.

واختار هاني دانيال، ساديو ماني في المرتبة الأولى، ثم كريستيانو رونالدو، وفي المرتبة الثالثة وضع محمد صلاح.

وتوالت الأزمة بغياب أحمد المحمدي قائد المنتخب الأول عن التصويت، بالإضافة إلى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، الذي كان منوط بالتصويت بدلًا من خافيير أجيري نظرًا لإقالة المدرب المكسيكي في ذلك الوقت.

الرد من محمد صلاح جاء سريعًا

الرد من جانب الفرعون جاء سريعًا، حيث حذف نجم نادي ليفربول الإنجليزي، مساء أمس الثلاثاء، تعريفه كلاعب في منتخب مصر من الحسابات الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تاركا اسم الفريق الذي يلعب له حاليا فقط.

اتحاد الكرة يرد على الأزمة

نفى أحمد عبد الله، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم المصري، عدم تصويت مصر في الاستفتاء الخاص باختيار أفضل لاعب في العالم "The beast".

وأضاف عبد الله في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "اتحاد الكرة أدلى بصوته على القائمة المرسلة له من الاتحاد الدولي فيفا، عن طريق شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا وقائد الفراعنة".

وتابع: "الثنائي اختارا محمد صلاح، وخاطبت اتحاد الكرة الدولي بشأن عدم اعتماد صوت مصر وانتشار أنباء حول ذلك".

المحمدي يكشف الحقيقة لـ"صلاح" في مكالمة هاتفية

كشف مصدر مقدرب من أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني لكرة القدم، أن اللاعب أجرى مكالمة هاتفية من الدولي محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وأطلعه على كل تفاصيل أزمة التصويت للفرعون المصري في جائزة THE BEST لأفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأضاف المصدر، أن بعد الإعلان عن استبعاد صوت مصر في الجائزة، حرص المحمدي على إبلاغ محمد صلاح أنه قام بالتصويت بالفعل على الإستمارة الأولية، لأختيار أفضل لاعب في العالم في منتصف أغسطس، وأن اتحاد الكرة هو الذي لم يرسلها لـ«فيفا».

وتابع المصدر: "المكالمة بين صلاح والمحمدي كانت أخوية وتفهم محمد صلاح الوضع وأكد له أنه يعلم جيدا كواليس ما حدث، وأبلغه المحمدي بأن صوته جاء بالترتيب لمحمد صلاح وكريستيانو رونالدو وساديو ماني".

صلاح يرد على حذف اسم منتخب مصر من حساباته

وقال "صلاح" في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا"، كما وضع صورة للمصريين بالأعلام المصرية.

اتحاد الكرة يقرر فتح تحقيقًا بشأن الأزمة

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فتح باب التحقيق لمعرفة ملابسات تصويت مصر في مسابقة الأفضل على مستوى العالم والسبب، الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر.

وفي الوقت نفسه، أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الثلاثاء، استفسارًا للاتحاد الدولي لكرة القدم عن الواقعة.

هاني دانيال يكشف: لماذا لم يصوت للفرعون ؟

علق هاني دانيال، الممثل الإعلامي لمصر في عملية التصويت لأفضل لاعب في العالم، على الجدل المثار حول اختياره للسنغالي ساديو ماني ووضعه لمحمد صلاح في المركز الثالث.

وكشف دانيال، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي هاني حتحوت، أنه شارك هذا العام في تمثيل صوت مصر من الجانب الإعلامي للمرة الرابعة على التوالي، مشيرا إلى أنه اختار محمد صلاح كأفضل لاعب في العالم ثم مودريتش ثم كريستيانو، العام الماضي، موضحا أن صلاح كان يستحق وكان نجم الموسم الماضي".

وواصل: "هذا العام لم أختره لأنه لا يحتاج للمجاملة من الأساس، هو في النهاية أمر تقديري بحت وليس شخصي أو عاطفي، وكنت أجد أن ماني يستحقها بفارق بسيط عن صلاح".

واستكمل حديثه: "ماني وصلاح كان مستواهما متقارب طوال الموسم، ولكني وضعت صوتي بعد كأس أمم أفريقيا وهذا ما جعلني أفضل ماني على صلاح بعدما وصل السنغالي بمنتخب بلاده إلى نهائي البطولة".

وأكد "دانيال" أن عدم اختياره لصلاح لا يجب اعتباره أمرًا مسيئًا على الإطلاق، متابعًا: "الإعلامي الذي مثل إنجلترا في عملية التصويت لم يختار هاري كين، ولم ينتقده أحد".

نجوم مصر يدعمون صلاح بعد الأزمة

حرص العديد من نجوم منتخب مصر الحاليين والسابقين، على توجيه رسائل دعم لمحمد صلاح، عقل الأزمة، وجاءت كالتالي:

وقال تريزيجيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موجهًا رسالته للدولي محمد صلاح: "أنت الأفضل دائمًا".

وكتب أحمد حسن على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من حق صلاح أن يغضب وأن نلتمس له العذر ومن حق الجميع أن يسأل عن السبب وراء عدم وجود أصوات المدير الفني وكابتن منتخب مصر، هذه الأصوات بالتأكيدة كانت ستفيد صلاح ولكن تبقى الفرصة متاحة أمام صلاح لتحقيق الحلم الكبير بالحصول على الكرة الذهبية، كل الدعم لصلاح في القادم لأنه لا يمثل نفسه بل يُمثلنا جميعا".

ونشر "الحضري" صورة تجمعه بصلاح عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب: "يا جبل ما يهزك ريح ، ولا يهمك يا فخر العرب مصر حاجة والقلة الفاسدة المريضة دول حاجة تانية".

كما نشر محمد ناجي جدو، مهاجم منتخب مصر السابق، ولاعب نادي الجونة الحالي، صورة صلاح بعلم مصر عبر حسابه على تويتر، وعلق قائلًا: "الأفضل".

وأكد شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي، خلال تصريحاته في مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش" أن مصر بعيدة جدا عن النظام، وبالتالي ما حدث هو استمرار للعشوائية التي نعيش فيها، "ووارد جدا وسط العشوائية يحصل كده مع محمد صلاح، في تفاصيل مينفعش نتكلم فيها، إحنا شكلنا مضحك حتى قدام نفسنا".

وتابع أنه من حق محمد صلاح في الغضب من طريقة التعامل معه، ولكن يجب التفرقة بين المنظمة التي تدير الكرة، وبين منتخب مصر، وبين جمهور مصر.

وأشار إلى أن أزمة محمد صلاح أنه لا يشعر بأي دعم من قبل المسؤولين باتحاد الكرة، وليس من قبل الجمهور، فصلاح واحد من أكثر اللاعبين شعبية في العالم كله في الوقت الحالي، وليس فقط في جمهورية مصر العربية.

ومن المتوقع غياب محمد صلاح عن مباراة ليفربول ضد كينز دونز، في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم للموسم الجديد 2019-2020، المقرر لها مساء اليوم الأربعاء، خاصة أن كلوب ينوي الدفع بعناصره من الصف الثاني في الفريق، وإراحة أغلب لاعبيه الأساسيين من أجل مواجهة دوري أبطال أوروبا المقبلة.

يُذكر ليفربول قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة الماضية على نظيره تشيلسي، في قمة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بنتيجة 2-1، وصنع الفرعون المصري أول أهداف الريدز الذي سجله اللاعب "أرنولد" من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.