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«مرتضى» لـ«السعيد»: «هدفعك أضعاف أضعاف اللي خدته»

أمس PM 10:33
كتب: محمود فؤاد
«مرتضى» لـ«السعيد»: «هدفعك أضعاف أضعاف اللي خدته»

عبد الله السعيد

شن رئيس نادي الزمالك خلال حديثه مع أعضاء الجمعية العمومية منذ قليل هجوما عنيفا على عبد الله السعيد لاعب الأهلي الذي مدد تعاقده مع الأحمر منذ أيام.

وقال «مرتضي» "وحياة أمي لدفعك اضعاف اضعاف اللي خدته".

وتابع "أعد أعضاء النادي أنه بعد رحيل اللجان التي فرضها خالد عبدالعزيز على النادي سيصبح في خزينة النادي 600 مليون جنيه".

وكان الزمالك وقع عقود مع عبد الله السعيد ودفع مقابل ملي للاعب قدره 40 مليون جنيه، ثم قام اللاعب بتمديد تعاقده مع ناديه لمدة موسمين.

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