أوباما وكاسونجو يقودان الزمالك أمام سموحة في نهائي الكأس

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كاسونجو
أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة خالد جلال عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة سموحة في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب في نهائي كأس مصر.
جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمود جنشخط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد أبو الفتوح
خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وعماد فتحي ومحمد عنتر
خط الهجوم: يوسف أوباما وكاسونجو
الزمالك
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07:00 PMكأس مصر
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السعودية
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07:30 PMمباريات ودية
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الترجي
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0
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