الأمن يوافق على 10 آلاف متفرج في لقاء الزمالك والقادسية

وافقت الجهات الأمنية، على زيادة أعداد الجماهير في مباراة الزمالك والقادسية الكويتي، المقرر لها غداً على ستاد برج العرب، ضمن ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية.

وكشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن الأمن وافق على زيادة الجماهير للضعف، ليصبح إجمالي الحضور 10 آلاف متفرج بدلا من 5 آلاف فقط.

وأضاف أن نصف الجماهير سيحضر المباراة بدعوات من الزمالك، أما النصف الأخر سيحضر عن طريق شراء التذاكر، التي سيتم طرحها اليوم في ستاد الإسكندرية، وفي واحة خطاب ببرج العرب.