الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بسبب قطر|«فيفا» يوقف كالوشا بواليا عامين وغرامة 100 ألف فرنك سويسري

«إيمري» يكشف مصير «النني» النهائي من البقاء في أرسنال

الزمالك يحفظ حقوقه في أزمة «اتشيمبونج ومعروف يوسف»

مدير الكرة ببني سويف يلوح بإستقالته بسبب تعنت الجهة الإدارية

الأمن يوافق على 10 آلاف متفرج في لقاء الزمالك والقادسية

اليوم PM 03:14
كتب: إبراهيم منصور
الأمن يوافق على 10 آلاف متفرج في لقاء الزمالك والقادسية

الجماهير

وافقت الجهات الأمنية، على زيادة أعداد الجماهير في مباراة الزمالك والقادسية الكويتي، المقرر لها غداً على ستاد برج العرب، ضمن ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية.

وكشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن الأمن وافق على زيادة الجماهير للضعف، ليصبح إجمالي الحضور 10 آلاف متفرج بدلا من 5 آلاف فقط.

وأضاف أن نصف الجماهير سيحضر المباراة بدعوات من الزمالك، أما النصف الأخر سيحضر عن طريق شراء التذاكر، التي سيتم طرحها اليوم في ستاد الإسكندرية، وفي واحة خطاب ببرج العرب.

أخبار متعلقة

اتحاد الكرة يطلب 20 ألف متفرج لمباراتي الأهلي والزمالك بالبطولة العربية

اتحاد الكرة يطلب 20 ألف متفرج لمباراتي الأهلي والزمالك بالبطولة العربية
«السقا» يطالب اتحاد الكرة بتكريم الحضري في مهرجان كبير

«السقا» يطالب اتحاد الكرة بتكريم الحضري في مهرجان كبير

اتحاد الكرة يخاطب الجهات الأمنية للمطالبة بحضور 20 ألف متفرج لمباراتى الأهلى والزمالك

أرسل اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبوريدة، خطاباً رسمياً، للجهات الأمنية، للمطالبة بحضور 20 ألف متفرج، لمباراتى الأهلى والزمالك، أمام النجمة اللبنانى، والقادسية الك

اتحاد الكرة يخاطب الأمن لزيادة عدد الجماهير في البطولة العربية

خاطب اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، الجهات الأمنية مجددا، للمطالبة بزيادة الحضور الجماهيري لمباراتي الأهلي والزمالك، في البطولة العربية، ل15 ألف متفرج على ال

أخبار قد تعجبك

«روقة»: رحلت من الزمالك لعدم تكرار خطأ الموسم الماضي

استطلاع رأى

  • وادي دجلة

    وادي دجلة

  • -

    :

    -

    08:00 PM

    الدوري المصري
  • بتروجيت

    بتروجيت

  • مارسيليا

    مارسيليا

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    الدوري الفرنسي
  • تولوز

    تولوز

  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • ليستر سيتي

    ليستر سيتي

الأكثر قراءة

الأهلي يحذر «زكريا» من المماطلة وافتعال المشاكل والنادي يحدد 36 مليون جنيه لبيع «باكا» نهائياً

كارتيرون يتمسك بثنائي الأهلي

مرتضى يستغني عن قائد الزمالك لمعاقبة شقيقه
«الشيخ» يتمسك بالرحيل عن الأهلي