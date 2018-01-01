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مصدر بـ «اتحاد الكرة» يكشف لـ «الوطن سبورت» سر هجوم «صلاح» على الجبلاية

أمس PM 10:31
كتب: إبراهيم منصور
مصدر بـ «اتحاد الكرة» يكشف لـ «الوطن سبورت» سر هجوم «صلاح» على الجبلاية

محمد صلاح

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة حقيقة أزمة محمد صلاح، والتي أدت إلى هجوم اللاعب على مسئولي الجبلاية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن سبورت»:«صلاح يقصد أزمة الإعلانات الشهيرة، التي اندلعت بينه وبين اتحاد الكرة، قبل كأس العالم، نتيجة وضع اسمه وصورته على إعلانات تخص الشركة الراعية للجبلاية وعلى طائرة منتخب مصر، وهم رعاة منافسين لهؤلاء المتعاقد معهم اللاعب، مما ورطه في أزمة معهم".

وأضاف المصدر:«محمد صلاح، يرغب في الحصول على تعويض مالي، نتيجة الضرر الذي لحق به مع الرعاة، بسبب أزمة الإعلانات مع اتحاد الكرة».

وتابع:«الرعاة اعتبروا محمد صلاح لم يلتزم ببنود التعاقد معهم، خاصة وأن اتحاد الكرة وقتها اكتفى فقط بنزع اسم وصورة اللاعب من إعلانات الشركة الراعية لاتحاد الكرة بجانب طائرة منتخب مصر، لكن الجبلاية لم يُسدد أي مبالغ مالية للاعب حتى الآن، وسط رفض من مسئولي الجبلاية".

ونشر النجم المصري محمد صلاح تغريدة عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، انتقد من خلالها أسلوب «الجبلاية» في التعامل معه، قائلًا:«الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي ... لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!". 

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