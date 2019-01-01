تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز

نقلًا عن العدد الورقي،،،،

يستضيف استاد الدفاع الجوى فى الثامنة من مساء اليوم مباراة فاصلة على قمة الدورى بين بيراميدز والزمالك فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السادسة والعشرين من البطولة المحلية.

ومن المتوقع أن يبدأ «جروس» المباراة بتشكيل مكون من محمود جنش، وحمدى النقاز، وعبدالله جمعة، ومحمود علاء، ومحمد عبدالغنى، وطارق حامد، ومحمود عبدالعزيز، ومحمود كهربا، ويوسف أوباما، وأحمد زيزو، وعمر السعيد.