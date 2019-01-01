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بث مباشر لمباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري
يقدم الوطن سبورت خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري، في إطار منافسات الجولة الـ32، حيث يصطدما الفريقين على ملعب بتروسبورت.
بث مباشر لحظة بلحظة.. مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري
ويدخل الزمالك المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 63 نقطة، حيث يبعد عن الأهلي صاحب المركز الأول بـ7 نقاط، بينما يبعد عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنقطتين.
عمر السعيد يقود هجوم الزمالك في مواجهة الداخلية.. وجمعة وزيزو على مقاعد البدلاء
ويأمل الزمالك في الفوز بالمباراة من أجل مواصلة الصراع على لقب الدوري، بينما يأمل الداخلية في الفوز من أجل الهروب من منطقة الهبوط.
برايتون
1
:
4
04:00 PMالدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
ليفربول
2
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي
ولفرهامبتون
ليستر سيتي
0
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي
تشيلسي
مانشستر يونايتد
0
:
2
04:00 PMالدوري الإنجليزي
كارديف
ريال سوسيداد
3
:
1
06:30 PMالدوري الإسباني
ريال مدريد
برشلونة
2
:
0
06:30 PMالدوري الإسباني
خيتافي
روما
2
:
0
08:30 PMالدوري الإيطالي
يوفنتوس
الداخلية
0
:
1
10:00 PMالدوري المصري
الزمالك
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