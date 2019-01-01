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بث مباشر لمباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري

09:31 م | الأحد 12 مايو 2019
كتب: الوطن سبورت
بث مباشر لمباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري

بث مباشر لمباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري

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يقدم الوطن سبورت خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري، في إطار منافسات الجولة الـ32، حيث يصطدما الفريقين على ملعب بتروسبورت.

بث مباشر لحظة بلحظة.. مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري

ويدخل الزمالك المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 63 نقطة، حيث يبعد عن الأهلي صاحب المركز الأول  بـ7 نقاط، بينما يبعد عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنقطتين.

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ويأمل الزمالك في الفوز بالمباراة من أجل مواصلة الصراع على لقب الدوري، بينما يأمل الداخلية في الفوز من أجل الهروب من منطقة الهبوط.

 

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