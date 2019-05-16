وليد أزارو يقود هجوم الأهلي أمام إنبي

أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي، بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي تشكيلة فريقه لمباراته المرتقبة، مساء اليوم أمام إنبي، في إطار المباراة المؤجلة بين الفريقين، من الجولة الـ 30 لبطولة الدوري المصري.

ويستضيف ملعب بتروسبورت بمنطقة التجمع الخامس، مباراة الأهلي وإنبي، وتنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وفيما يلي تشكيلة الفريق الأحمر:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي - حسين الشحات.

خط الهجوم : وليد أزارو.

وجاءت قائمة اللاعبين البدلاء على النحو التالي:

محمد هاني، جيرالدو، عاشور، ربيعة، مروان محسن، وليد سليمان، وشريف إكرامي.

ويدخل النادى الأهلى اللقاء وهو متصدر الترتيب بالموسم الحالى برصيد 70 نقطة ويأمل في مواصلحة تحقيق الفوز للاحتفاظ باللقب، وعدم التفريط فيه.

ويتبقى للأهلي 4 مباريات أمام كل من، إنبي والإسماعيلي والمقاولون العرب يختتمها بمواجهة الغريم التقليدي الزمالك.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق إنبى اللقاء بقيادة على ماهر بهدف الخروج بأقل الخسائر أمام الأهلى وخطف نقطة التعادل على الأقل، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 36 نقطة، ويأمل الجهاز الفنى فى تحسين ترتيب الفريق والوصول به إلى بر الأمان فى المسابقة المحلية.

وكان علي ماهر، مدرب إنبي، أعلن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي وضم التشكيل الحارس عبد العزيز البلعوطي وأمامه الرباعي رامي صبري وإبراهيم يحيى وعلي فوزي وأحمد عبد العزيز للدفاع ومحمد أشرف روقة ومحمود غالي وأحمد شكري للوسط ومحمد بسيوني وأحمد رفعت ومحمود قاعود للهجوم.