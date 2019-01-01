عاجل| انطلاق مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية

أطلق الزامبي جاني سيكازوي حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي صافرة بدء المباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب البلدي ببركان بحضور 10 آلاف مشجع.

وكان كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك أعلن عن تشكيل فريقه وجاء على النحو التالي :

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمود كهربا وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد.

وجاء على مقاعد البدلاء: حازم امام - ايمن حفني - بهاء مجدي - ابراهيم حسن - حميد احداد - محمد ابراهيم - محمود الونش

بينما أعلن منير الجعواني، عن تشكيل فريقه في مواجهة الزمالك.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: المحمدي.

الدفاع: يشو - لمقدم - دايو - النمساوي.

الوسط: الهلالي - الكاس - ويدار - فرحان.

الهجوم: لابا كودجو - لعشير.

ويصطدم الزمالك، بنهضة بركان، اليوم الأحد في مباراة مرتقبة ومصيرية لجماهير الفريقين، خاصة وأن بركان لم يتأهل من قبل لنهائي قاري، بينما يسعى الزمالك لنيل اللقب الغائب عن خزائنه ليكون حاصدًا جميع الألقاب الأفريقية، بعدما حصد بطولة السوبر، ودوري الأبطال وكأس أفريقيا لأبطال الكؤوس، وكانت الأندية المغربية تفوقت على المصرية في آخر نهائي "قاري" بعدما فاز الوداد على الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا العام قبل الماضي.

الزمالك يواجه أزمة في تلك المباراة، ويعود السبب لغياب حارسي الفريق عن اللقاء كلًا من محمود عبدالرحيم جنش وعماد السيد، حيث تعرض جنش للطرد في مباراة إياب نصف نهائي البطولة أمام النجم الساحلي، بينما تعرض عماد السيد للإصابة خلال مباراة الداخلية في الدوري بالجولة ال32، ليصبح عمر صلاح وحيدًا في قائمة الزمالك لحماية عرين "الأبيض" في مباراة ستكون صعبة أمام فريق، لم يخسر على ملعبه نهائيًا في بطولة "الكونفدرالية".

ويمتلك بركان هداف البطولة التوجولي لابا كودجو الذي أصبح محط أنظار كبار أفريقيا وآسيا، بجانب العروض الأوروبية الذي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية نظرًا لأدائه اللافت مع فريقه، حيث جعل الأهلي يدخل معه في مفاوضات رسمية من أجل ضمه بداية من الموسم الجديد.