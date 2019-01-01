15 دقيقة.. بالفيديو| نهضة بركان يهدر أهدافًا بالجملة أمام مرمى الزمالك الصامد

مرت 15 دقيقة حتى الآن من زمن المباراة التي تجمع حاليًا فريقي الزمالك ونهضة البركان المغربي، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والذي ُيقام حاليًا على الملعب البلدي بالبركان، ولاتزال تشير نتيجة اللقاء إلى التعادل السلبي بين الفريقين.

نهضة البركان الأخطر أمام الزمالك

ونجح فريق نهضة البركان في السيطرة على وسط الميدان خلال الربع ساعة الأولى من اللقاء، وكانت هجماته هي الأخر على الإطلاق على مرمى الفريق الأبيض.

وفي الدقيقة 4، من زمن اللقاء كاد يفتتح محمود علاء أول أهداف الزمالك من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء نهضة البركان، لكنه تسديدته مرت أعلى عارضة مرمى الفريق المغربي.

وفي الدقيقة 8، كاد ينجح يوسوفو دايو مدافع نهضة البركان، في تسجيل أول أهداف فريقه من تسديدة قوية داخل منطقة جزاء الفريق الأبيض، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى عمر صلاح حارس الزمالك بسنتيمترات قليلة فقط.

وفي الدقيقة 15، سدد مدافه نهضة البركان دايو رأسية اصطدت بالعارضة، لتصل إلى أحد لاعبي الفريق المغربي، الذي سدد تصويبة قوية تصدى لها عمر صلاح ببراعة.

ويصطدم الزمالك، بنهضة بركان، اليوم الأحد في مباراة مرتقبة ومصيرية لجماهير الفريقين، خاصة وأن بركان لم يتأهل من قبل لنهائي قاري، بينما يسعى الزمالك لنيل اللقب الغائب عن خزائنه ليكون حاصدًا جميع الألقاب الأفريقية، بعدما حصد بطولة السوبر، ودوري الأبطال وكأس أفريقيا لأبطال الكؤوس، وكانت الأندية المغربية تفوقت على المصرية في آخر نهائي "قاري" بعدما فاز الوداد على الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا العام قبل الماضي.

الزمالك يواجه أزمة في تلك المباراة، ويعود السبب لغياب حارسي الفريق عن اللقاء كلًا من محمود عبدالرحيم جنش وعماد السيد، حيث تعرض جنش للطرد في مباراة إياب نصف نهائي البطولة أمام النجم الساحلي، بينما تعرض عماد السيد للإصابة خلال مباراة الداخلية في الدوري بالجولة الـ 32، ليصبح عمر صلاح وحيدًا في قائمة الزمالك لحماية عرين "الأبيض" في مباراة ستكون صعبة أمام فريق، لم يخسر على ملعبه نهائيًا في بطولة "الكونفدرالية".

ويمتلك الفريق المغربي بين صفوفه هداف البطولة المغربية التوجولي لابا كودجو الذي أصبح محط أنظار كبار أفريقيا وآسيا، بجانب العروض الأوروبية الذي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية نظرًا لأدائه اللافت مع فريقه، حيث جعل الأهلي يدخل معه في مفاوضات رسمية من أجل ضمه بداية من الموسم الجديد.