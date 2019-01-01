30 دقيقة| محاولات من نهضة بركان لإحراز هدف التقدم والخطورة غائبة عن هجوم الزمالك

مرت 30 دقيقة حتى الآن من زمن المباراة، التي تجمع حاليًا فريقي الزمالك ونهضة البركان المغربي، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والذي ُيقام حاليًا على الملعب البلدي بالبركان، ولاتزال تشير نتيجة اللقاء إلى التعادل السلبي بين الفريقين.

نهضة البركان يواصل سيطرته على وسط الميدان

وكثف فريق نهضة البركان المغربي من هجماته بعد ذلك على مرمى الفريق الأبيض، لكن تكتل لاعبي الزمالك المنظم بوسط ملعبهم حال دون تهديد مرماهم بفرص خطيرة أو أهداف محققة.

وفي الدقيقة 18، سدد المهاجم التوجولي لابا كودجو تصويبة قوية من خارج منطقة جزاء الزمالك، لكن المتالق عمر صلاح حارس مرمى الزمالك تصدى للكرة ببراعة كبيرة.

وفي الدقيقة 29، سدد حمدي لعشير كرة قوية داخل منطقة جزاء الزمالك، اصطدمت بالدفاع وخرجت إلى ركنية.

وحاول لاعبي الزمالك مبادلة لاعبي النجوم الهجمات، لكنها لم ترتق إلى الخطورة في النهاية.

ويصطدم الزمالك، بنهضة بركان، اليوم الأحد في مباراة مرتقبة ومصيرية لجماهير الفريقين، خاصة وأن بركان لم يتأهل من قبل لنهائي قاري، بينما يسعى الزمالك لنيل اللقب الغائب عن خزائنه ليكون حاصدًا جميع الألقاب الأفريقية، بعدما حصد بطولة السوبر، ودوري الأبطال وكأس أفريقيا لأبطال الكؤوس، وكانت الأندية المغربية تفوقت على المصرية في آخر نهائي "قاري" بعدما فاز الوداد على الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا العام قبل الماضي.

الزمالك يواجه أزمة في تلك المباراة، ويعود السبب لغياب حارسي الفريق عن اللقاء كلًا من محمود عبدالرحيم جنش وعماد السيد، حيث تعرض جنش للطرد في مباراة إياب نصف نهائي البطولة أمام النجم الساحلي، بينما تعرض عماد السيد للإصابة خلال مباراة الداخلية في الدوري بالجولة الـ 32، ليصبح عمر صلاح وحيدًا في قائمة الزمالك لحماية عرين "الأبيض" في مباراة ستكون صعبة أمام فريق، لم يخسر على ملعبه نهائيًا في بطولة "الكونفدرالية".

ويمتلك الفريق المغربي بين صفوفه هداف البطولة المغربية التوجولي لابا كودجو الذي أصبح محط أنظار كبار أفريقيا وآسيا، بجانب العروض الأوروبية الذي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية نظرًا لأدائه اللافت مع فريقه، حيث جعل الأهلي يدخل معه في مفاوضات رسمية من أجل ضمه بداية من الموسم الجديد.