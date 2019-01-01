عاجل| كريم بامبو يتعادل للإسماعيلي أمام الأهلي

تعادل فريق الإسماعيلي، أمام نظيره الأهلي، خلال المباراة المؤجلة التي تجمع الفريقين من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

وجاء هدف تعادل الدراويش عن طريق كريم بامبو، في الدقيقة (84) من زمن المباراة.

وكان الأهلي قد تقدم بالهدف الأول عن طريق المغربي وليد أزارو، في الدقيقة (73).

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد هانى – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول.

خط الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية – حسين الشحات - وليد سليمان - رمضان صبحي

خط الهجوم: أزارو.

فيما دخل الإسماعيلي اللقاء بتشكيل:

محمد فوزي.

أسامة إبراهيم وأحمد أيمن ومحمود متولي وباهر المحمدي.

محمود دونجا وعماد حمدي ومصطفى فارس ومحمد صادق ومحمد الشامي.

كريم بامبو.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في الصدارة برصيد 73 نقطة، فيما يدخل الإسماعيلي وفي جبعته 41 نقطة في المركز السابع.

وفي سياق مختلف، تقرر بشكل رسمي خوض مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات الأسبوع الـ 34 والأخير للدوري الممتاز، وبعض المباريات المؤجلة.