عاجل| "ولاد العم" يتعادلون مع الأهلي.. واشتعال صراع قمة الدوري

خطف الإسماعيلي تعادلًا مثيرًا أمام الأهلي بهدف لكل فريق، خلال المباراة، التي جمعتهما بملعب برج العرب، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ18 من الدوري المصري.

التعادل، رفع رصيد الأهلي للنقطة 74، في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، فيما رفع الإسماعيلي رصيده للنقطة 42 في المركز السابع، ليشتعل سباق الدوري بين المارد الأحمر والفارس الأبيض.

وكاد محمد عبد العاطي دونجا، أن يسجل الهدف الأول للإسماعيلي، في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة بتسديدة من الجانب الأيسر، تصدى لها الحارس محمد الشناوي على مرتين.

ومنع محمد فوزي فرصة هدف محقق للأهلي، في الدقيقة الخامسة، قبل أن يصل حسين الشحات للكرة ليمنع المارد الأحمر، من تهديد مرماه.

وفي الدقيقة 6، واصل حسين الشحات خطورته على مرمى الإسماعيلي، بتسديدة قوية، من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بمحمود متولي من أمام مرمى فريقه، ليحرم الأحمر من التقدم.

وسقط دونجا في الدقيقة 9، بعد تدخل قوي من جانب حسام عاشور على قدمه، ليحتسب حكم المباراة محمد معروف ضربة حرة للدراويش.

وواصل الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء، وسط تراجع للاعبي الإسماعيلي للمناطق الخلفية مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، بفضل سرعات كريم بامبو ومحمد الشامي.

وسقط محمود متولي متأثرًا بإصابته في الدقيقة 13، بعد تدخل قوي من جانب رمضان صبحي، ليدخل الجهاز الطبي لعلاجه.

وفي الدقيقة 19، توقفت المباراة لعلاج محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي.

وفي الدقيقة 21، محمد صادق يراوغ دفاع الأهلي وينفرد بالشناوي ويسسد الكرة ولكن حارس المارد الأحمر ينقذ الموقف.

وفي الدقيقة 26، ضغط من الأهلي من أجل إحراز هدف التقدم، ولكن اللمسة الأخيرة أمام المرمى ليست متقنة.

وكاد محمد عبد العاطي "دونجا"، أن يُسجل الهدف الأول للإسماعيلي، في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة بتسديدة من الجانب الأيسر، تصدى لها الحارس محمد الشناوي على مرتين.

ومنع محمد فوزي فرصة هدف محقق للأهلي ، في الدقيقة الخامسة، قبل أن يصل حسين الشحات للكرة ليمنع المارد الأحمر، من تهديد مرماه.

وفي الدقيقة 6، واصل حسين الشحات خطورته على مرمى الإسماعيلي، بتسديدة قوية، من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بمحمود متولي من أمام مرمى فريقه، ليحرم الأحمر من التقدم.

وسقط دونجا في الدقيقة 9، بعد تدخل قوي من جانب حسام عاشور على قدمه، ليحتسب حكم المباراة محمد معروف ضربة حرة للدراويش.

وواصل الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء، وسط تراجع للاعبي الإسماعيلي للمناطق الخلفية مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، بفضل سرعات كريم بامبو ومحمد الشامي.

وسقط محمود متولي متأثرًا بإصابته في الدقيقة 13، بعد تدخل قوي من جانب رمضان صبحي، ليدخل الجهاز الطبي لعلاجه.

وفي الدقيقة 19، توقفت المباراة لعلاج محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي.

وفي الدقيقة 21، محمد صادق يراوغ دفاع الأهلي وينفرد بالشناوي ويسسد الكرة ولكن حارس المارد الأحمر ينقذ الموقف.

وفي الدقيقة 26، ضغط من الأهلي من أجل إحراز هدف التقدم، ولكن اللمسة الأخيرة أمام المرمى ليست متقنة.

وكادت عرضية حسين الشحات، أن تتقدم بالهدف الأول للأهلي، في الدقيقة 38، إلا أن الكرة مرت من أمام وليد أزارو ورمضان صبحي بغرابة شديدة.

وفي الدقيقة 42، أهدر وليد سليمان فرصة هدف محقق للأهلي، بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت فوق المرمى.

واعترض لاعبي الأهلي على حكم المباراة محمد معروف في الدقيقة 49 مطالبين بركلة جزاء بحجة لمس الكرة يد مدافع الدراويش، إلا أن الأخير طالب باستكمال اللعب.

وفي الدقيقة 50، سدد محمد هاني تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت الكرة بمدافع الدراويش ووصلت سهلة للحارس محمد فوزي.

محمد فوزي واصل تألقه في الدفاع عن مرماه، وخرج في الوقت المناسب ليتصدى لعرضية وليد سليمان في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 54، ارتقى كريم بامبو لعرضية محمد صادق ولكن كرته مرت سهلة على مرمى الحارس محمد الشناوي.

انحصار اللعب في وسط الملعب مع أفضلية نسبيا للأهلي بفضل سرعات وليد سليمان ورمضان صبحي.

وتعرض مصطفى فارس لاعب الإسماعيلي لإصابة عضلية في الدقيقة 57 ليبلغ الجهاز الطبي الجهاز الفني بإجراء التغيير الثاني، ليدخل محمد الضرف بديلا للاعب الوسط.

وفي الدقيقة 74، أرسل صالح جمعة بينية مميزة في عمق ملعب الإسماعيلي ليضعها وليد أزارو برأسه في الشباك محرزا الهدف الأول للمارد الأحمر.

وفي الدقيقة 84، تمكن كريم بامبو من إدراك هدف التعادل للإسماعيلي بمهارة رائعة.