جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفني، للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قائمة الفريق لخوض مباراة اياب نهائي الكونفدرالية، والمقرر لها الأحد المقبل،على ملعب برج العرب بالاسكندرية، في تمام العاشرة مساء.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان كلا من :

في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش – عمر صلاح – محمود عبد المنصف.

في خط الدفاع : محمد عبد السلام – محمد عبد الغنى – محمود علاء – حازم امام – بهاء مجدى – عبد الله جمعه – محمود حمدى الونش.

في خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما – أيمن حفنى – ابراهيم حسن – محمد ابراهيم – احمد زيزو – محمد عنتر.

في خط الهجوم : خالد بو طيب – حميد احداد.

غادر الفريق الأول لنادي الزمالك منذ قليل إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان بعد غدا في إياب نهائي الكونفدرالية.

عبد الشافي يدعم الزمالك أمام نهضة بركان

وعلى جانب أخر، قرر محمد عبد الشافي لاعب أهلي جدة السعودي الحالي والزمالك السابق التواجد في مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية لمساندة الفريق في مباراته الهامة أمام نهضة بركان المغربي

ويعاني محمد عبد الشافي من إصابة في صبونة الركبة تعرض لها مؤخرا وبسببها أجري عملية جراحية لتنظيف الركبة وحاليا يخضع لتدريبات تأهيلية.

أزمة بين جروس ورئيس الزمالك

وعلى صعيد أخر، أكد مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق سيطرت عليه حالة من الغضب بسبب تصريحات رئيس الزمالك والتي أدلى بها خلال جلسته الأخيرة مع اللاعبين.

وشدد المدرب رفضه التام الهجوم عليه بهذه الطريقة أو التلميح بهذه الطريقة رافضا اتهامه بمجاملة بعض اللاعبين على حساب آخرين، مثلما قال رئيس الزمالك وانه لن يدفع بلاعب في المباريات ليس جاهزا لأنه المسؤل عن الأمور الفنية.

رئيس الزمالك يهاجم جروسوكان رئيس الزمالك، توعد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بمحاسبته بعد الانتهاء من مواجهة نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية،العاشرة مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأكد رئيس الزمالك، على أنه سيحاسب جروس بعد انتهاء مباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربي، وخاصة أنه يري ظلمه لأكثر من لاعب.

وألمح رئيس الزمالك، إلى أن جروس مدرب عنيد ولا يسمع لأحد وظلم أكثر من لاعب، أبرزهم أيمن حفني وأحمد مدبولي ومحمد حسن، ولم يمنحهم فرصة المشاركة في المباريات.

وكلف السويسري جروس لاعبيه بمهام خاصة وجديدة داخل الملعب من أجل السيطرة على لاعبي الفريق المغربي، خاصة بعد أن استعاد المنافس 3 لاعبين من القوام الأساسي للفريق، في مقدمتهم لاعب بوركينا فاسو الدولي ألان تراوري الذي لا يقل أهمية عن المهاجم التوجولي لابا كودجو.

كما يستعيد الفريق المغربي في اللقاء المقبل لاعبي الوسط العربي الناجي، وعبدالصمد المباركي، إذ غاب الأول عن لقاء الذهاب بسبب عقوبة الإيقاف لحصوله على إنذارين، وغاب الثاني للإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وطلب جروس من اللاعبين التركيز في مباراة نهضة بركان المغربي، وضرورة الفوز من أجل رد الهزيمة في لقاء الذهاب، وحصد اللقب لأول مرة في تاريخ النادي، وعدم التفكير في نتائج الأهلي في الدوري، حتى لا يتشتنت تركيزهم.

في ذات السياق، كشف رئيس نادي الزمالك عن تلقيه اتصالات هاتفية من أكثر من لاعب في فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية، تمنوا من خلالها التوفيق لنادي الزمالك في مباراته المهمة أمام نهضة بركان المغربي، مشددا أنه لن يفصح عن أسماءهم خشية تعرضهم لأي مشاكل.