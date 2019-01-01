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عاجل| الزمالك VS نهضة البركان المغربي.. انطلاق مباراة نهائي الكونفدرالية

09:57 م | الأحد 26 مايو 2019
كتب: محمد الصايغ
عاجل| الزمالك VS نهضة البركان المغربي.. انطلاق مباراة نهائي الكونفدرالية

الزمالك

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انطلقت منذ لحظات مباراة الزمالك ونهضة البركان المغربي، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والتي يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق لخوض مباراة إياب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي، والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في تمام العاشرة مساء.

وجاء تشكيل الزمالك، لمواجهة بطل المغرب:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

في خط الدفاع: عبد الله جمعه – محمود حمدى الونش – محمود علاء – محمد عبد الغنى

في خط الوسط: محمود عبد المنعم كهربا – طارق حامد – محمد ابراهيم – ابراهيم حسن – يوسف اوباما

في خط الهجوم: حميد أحداد

وعلى دكة البدلاء : عمر صلاح حارس مرمي – بهاء مجدى – حازم إمام – خالد بوطيب – أيمن حفنى – أحمد مصطفى زيزو – محمود عبد العزيز.

ويسعى الفريق الأبيض بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، لتعويض خسارته في مباراة الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، من خلال الفوز بهدفين دون رد لحصد لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء، لكن "قائمة الإصابات" الطويلة بمثابة تحدٍ كبير هذه الليلة.

ويخوض الزمالك اليوم مباراة تاريخية في مسيرة الفريق الكروي، خاصة بعد الغياب عن التتويج الأفريقي لمدة 16 عامًا بعد الفوز بلقب السوبر الأفريقي على حساب الوداد المغربي، ويحتاج الأبيض للفوز بتلك البطولة من أجل جماهيره المتعطشة التي زحفت بأعداد غفيرة نحو برج العرب لمؤازرة فريقها من أجل حصد اللقب الأفريقي الغالي.

وأعلن منير الجعواني، عن تشكيل فريقه في مواجهة الزمالك، في نهائي الكونفدرالية في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت القاهرة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: المحمدي.

محمد عزيز - لمقدم - دايو - النمساوي.

الهلالي - الكاس - ويدار - الناجي.

لعشير - لابا كودجو.

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