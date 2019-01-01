عاجل| محمود علاء يسجل أول أهداف الزمالك في مرمى نهضة بركان

نجح فريق الزمالك في تسجيل الهدف الأول، في شباك نهضة بركان المغربي، عن طريق مدافع الفريق، محمود علاء في الدقيقة 54.

وجاء الهدف بعد ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء باملاك تسيما، بعد عودته لتقنية الفيديو "var"، بعد لمسة يد من مدافع نهضة بركان، أهدى بها الفريق الأبيض هدف التقدم في المباراة.

ويخوض الزمالك اليوم مباراة تاريخية في مسيرة الفريق الكروي، خاصة بعد الغياب عن التتويج الأفريقي لمدة 16 عامًا بعد الفوز بلقب السوبر الأفريقي على حساب الوداد المغربي، ويحتاج الأبيض للفوز بتلك البطولة من أجل جماهيره المتعطشة التي زحفت بأعداد غفيرة نحو برج العرب لمؤازرة فريقها من أجل حصد اللقب الأفريقي الغالي.

ويشهد ستاد برج العرب تواجد أكثر من 50 ألف مشحع للقلعة البيضاء، خاصة بعدما سمح الأمن للجميع بدخول المدرجات من أجل مؤازرة الزمالك أمام نهضة بركان، خاصة بعد الخسارة في مباراة الذهاب بهدف دون رد عن طريق لابا كودجو، حيث يحتاج الأبيض للفوز بأكثر من هدفين من أجل حسم اللقب الغالي لصالحه.

ويسعى الفريق الأبيض بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، لتعويض خسارته في مباراة الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، من خلال الفوز بهدفين دون رد لحصد لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء، لكن "قائمة الإصابات" الطويلة بمثابة تحدٍ كبير هذه الليلة.

ويتسلح الزمالك خلال مباراة نهضة بركان اليوم بعدم الخسارة نهائيًا على أرضه طوال بطولة الكونفدرالية.

ويتسلح أصحاب الرداء الأبيض بـ60 ألف مشجع، من المنتظر أن يتواجدوا بملعب برج العرب لتدعيم الفريق الأبيض لحصد اللقب واستعادة التربع على العرش الأفريقي، في حين حذر جروس خط الدفاع من الهجمات المرتدة للفريق المغربي خوفاً من تلقي هدف ينهي آمال الفريق الأبيض في حصد اللقب.