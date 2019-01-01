عاجل.. بالفيديو| الزمالك يحرز لقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه

نجح الزمالك في التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة البركان، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بتقدم الفريق الأبيض بهدف نظيف، وانتهاء تلك المواجهة في النهاية لمصلحة الزمالك بنتيجة 5-3 بركلات الجزاء الترجيحية.

وكان الفريق الأبيض قد سقط ذهابًا أمام نهضة البركان بهدف نظيف.

وبدأ الزمالك المباراة بشكل حماسي، لأجل إحراز هدفه المبكر، لإرباك حسابات الفريق المغربي.

وطالب لاعبو الزمالك بركلة جزاء في الدقيقة 5، بعد لمس الكرة يد مدافع نهضة بركان، إلا أن الحكم الأثيوبي طالب باستكمال اللعب.

وفي الدقيقة السادسة أهدر حمدي العشيري فرصة هدف محقق لنهضة بركان بتسديدة جاءت فوق مرمى الزمالك.

ورد يوسف أوباما على فرصة نهضة بركان بإهداره انفرادًا تامًا، أمام المرمى مسددًا الكرة خارج الشباك بغرابة، في الدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة 23، أطلق إبراهيم حسن تصويبة صاروخية مرت فوق المرمى مباشرةً، ليهدر فرصة هدف محقق للزمالك.

وطالب لاعبو الزمالك مجددًا بركلة جزاء، بعد عرقلة حميد أحداد، إلا أن الحكم طالب باستكمال اللعب.

وفي الدقيقة 29، أرسل عبد الله جمعة عرضية من الجانب الأيسر، إلا أن رأسية أوباما مرت بجوار القائم الأيمن.

ودخل محمود جنش في مشادة مع حمدي العشيري مهاجم نهضة بركان، قبل أن يتدخل الحكم الأثيوبي باملاك تسيما ويشهر البطاقة الصفراء في وجه الثنائي.

ونجح لاعبو الزمالك في السيطرة على وسط الميدان منذ بداية الشوط الثاني، وذلك وسط تراجع كبير وتكتل دفاعي من جانب لاعبي نهضة البركان إلى حدود منتصف ملعبهم.

وفي الدقيقة 46، كاد أن ينفرد حميد أحداد بمرمى الفريق المغربي، لكن حارس نهضة البركان تمكن من إبعاد الكرة في آخر اللحظات، ليصطدم الثنائي ببعضهما البعض ويسقطا أرضًا.

وفي الدقيقة 48، سدد إبراهيم حسن تصويبة صاروخية، من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وفي الدقيقة 50، سدد المغربي حميد أحداد مهاجم الزمالك كرة قوية من على حدود منطقة جزاء نهضة البركان مرت أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 52، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للزمالك، بعد اصطدام الكرة بيد أحد لاعبي الفريق المغربي، ليسددها محمود علاء في المرمى محرزًا بذلك أول أهداف الفريق الأبيض.

كثف الزمالك بعد ذلك من ضغطه الكبير على دفاعات نهضة البركان خلال الربع ساعة الثانية من الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 67 سدد محمود كهربا، لاعب الزمالك كرة قوية من داخل منطقة جزاء نهضة البركان لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الفريق المغربي.

وفي الدقيقة 68، أجرى الجعواني المدير الفني لنهضة البركان التبديل الأول لفريقه بنزول محمد فرحات بدلا من سمير ويدار.

وفي الدقيقة 70، أجرى الزمالك أول تغييراته بنزول أحمد سيد زيزو بدلًا من إبراهيم حسن.

وفي الدقيقة 72، اخترق أحمد سيد زيزو منطقة جزاء نهضة البركان وأطلق تصويبة قوية مرت أعلى مرمى الفريق الخصم.

جماهير الزمالك تحيي ذكرى شهداء ضحايا بورسعيد

وفي الدقيقة 74 حرصت جماهير الأبيض على إحياء ذكرى شهداء مذبحة بورسعيد.

وفي الدقيقة 75، كاد كهربا أن يحرز ثاني أهداف الزمالك من رأسية، لكن حارس الفريق الخصم تصدى لها ببراعة كبيرة.

وفي الدقيقة 80، سدد أحمد سيد زيزو كرة قوية على حدود منطقة جزاء نهضة البركان، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للفريق المغربي بقليل.

وفي الدقيقة 82، سدد المغربي حميد أحداد كرة قوية من داخل منطقة جزاء نهضة البركان، لكن حارس مرمى الفريق الخصم تصدى لها.

وفي الدقيقة 83، أجرى السويسري كريستيان جروس ثاني تغييرات فريقه بنزول محمود عبدالعزيز محل محمد إبراهيم.

وفي الدقيقة 84، التبديل الثاني لنهضة بركان بنزول سلمان ولد الحاج وخروج أمين الكاس.

وواصل الفريق الزمالكاوي سيطرته الكبيرة على وسط الملعب، وذلك أمام تراجع دفاعي كبير من لاعبي نهضة البركان خوفًا من تلقي شباكهم ثاني الأهداف.

وفي الدقيقة 86، أجرى الزمالك آخر تغييراته بنزول خالد بوطيب محل مواطنه حميد أحداد.

وفي الدقيقة 90، قام حكم اللقاء بإشهار الكارت الأحمر بوجه عمر النمساوي، بعد اعتدائه بدون كرة على محمود كهربا لاعب الزمالك.

وبعد ذلك لجأ كلا الفريقين لركلات الجزاء الترجيحية لحسم نتيجة تلك المواجهة والتي ابتسمت في النهاية للنادي الأبيض للمرة الأولى في تاريخه.