في خطاب رسمي.. الاتحاد المغربي يشكو حكم نهائي الكونفدرالية بسبب إنذار جنش

كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم عن تقدمه بشكوى رسمية ضد الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما حكم موقعة نهائي الكونفدرالية أمس بين الزمالك ونهضة بركان.

وقال الاتحاد المغربي عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "الجامعة الملكية المغربية"الاتحاد المغربي" لكرة القدم تحتج على تحكيم مباراة الزمالك المصري ونهضة بركان- بعثت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رسالة إلى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، تحتج من خلالها على الحكم الاثيوبي السيد الإثيوبي باملاك تيسيما الذي قاد المباراة التي جمعت يوم الأحد 26 ماي 2019 بين فريقي الزمالك المصري ونهضة بركان برسم إياب نهائي كأس الإتحاد الإفريقي .وفيما يلي نص الرسالة".

وكشف الاتحاد المغربي في خطابه أن عدم إشهار الكارت الأصفر لمحمود جنش حارس الزمالك رغم إخراجه يعد خطئا فنيا.

وحصل جنش على الكارت الأصفر خلال اللقاء فيما تم إعادة ركلة جزاء لنهضة بركان بسبب تقدمه على خط المرمى، ما كان يستوجن إنذاره وطرده، لكن حكم اللقاء الأثيوبي أخرج البطاقة الصفراء ولم يشهرها في وجه جنش واستكمل حارس الأبيض التصدي لركلات الترجيح للنهاية.

احتجاج رسمي بسبب إنذار جنش

ونجح نادي الزمالك في فك عقدة الأندية ومنتخب مصر في النهائيات الأفريقية أخر 5 سنوات، بعدما حسم الفريق الأبيض لقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

ولم يتمكن منتخب مصر وناديا الأهلي والزمالك من تحقيق أي لقب قاري، منذ 2014، عندما حسم المارد الأحمر لقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب سيوي سبور الإيفواري، لتخسر مصر بعدها 5 نهائيات.

ونجح الزمالك في كسر نحس الفرق المصرية بالنهائيات الأفريقية، بعدما تغلب على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح، عقب تبادل الفريقين الفوز في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-0، ليتمكن الزمالك من تحقيق اللقب بعد التفوق في ركلات الترجيح.

أضاف نادي الزمالك، بطولة قارية جديدة إلى رصيده في لعبة كرة القدم، ليصل بعددها الإجمالي إلى الرقم 12، عقب تتويجه بلقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، أمس.

ونجح الفريق الأبيض في التفوق على نظيره المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، عقب تبادل الانتصار بين الفريقين بنتيجة 1-0 في دوري ذهاب وإياب نهائي البطولة الكونفدرالية.