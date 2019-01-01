عاجل| خالد جلال مديرًا فنيًا للزمالك

أعلن رئيس نادي الزمالك، تعيين خالد جلال، مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للسويسري كريستيان جروس، بعد إنتهاء عقده مع النادي، ورحيله رسميًا عن تدريب القلعة البيضاء، بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بالدوري الممتاز.

وقال رئيس الزمالك في مداخلة تليفزيوينة عقب لقاء الإنتاج الحربي: "جروس عقده إنتهى، وخالد جلال مدير فني للزمالك، وإعطاءه صالحيات بإختيارجهازه المعاون".

وخطف فريق الإنتاج الحربي تعادلًا ثمينًا من الزمالك خلال المباراة، التي أقيمت بينهما في مؤجلات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الممتاز، بعدما تعادلا بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت.

وجاء هدف الزمالك في المباراة عن طريق خالد بوطيب، بينما أحرز هدف الإنتاج الحربي معاذ الحناوي.

التعادل رفع رصيد الزمالك عند 67 نقطة في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي عند 38 نقطة في المركز الـ 11.

الزمالك يواجه حرس الحدود الإثنين المقبل

وفي سياق متصل، قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على ضوء النتائج الأخيرة إقامة لقاء الزمالك المقبل المحدد له في العاشرة مساء الاثنين المقبل 3 يونيو أمام حرس الحدود بستاد حرس الحدود بدون جمهور.