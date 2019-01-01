عاجل| 5 مصريين على رأس قائمة حكام كأس الأمم الأفريقية 2019

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، عن اختيار خمسة حكام مصريين ضمن اللائحة النهائية للحكام الذين سيتولون إدارة مباريات كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وكشف "كاف" عن قائمة حكام الساحة والمساعدين في "كان 2019"، وشهدت القائمة تواجد الثنائي المصري إبراهيم نور الدين وأمين عمر كحكمين ساحة، وثلاثة حكام مساعدين هم، تحسين أبو السادات، أحمد حسام طه، ومحمود أبو الرجال.

واشتملت قائمة حكام كأس الأمم الأفريقية على 26 حكما للساحة، و30 حكما مساعد، وجاءت القائمة كالتالي:

5 حكام تونسيين في أمم أفريقيا 2019

من جانبه، كان الاتحاد التونسي أعلن، اليوم الخميس، عن اختيار خمسة حكام تونسيين ضمن اللائحة النهائية للحكام الذين سيتولون إدارة مباريات كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وقال بيان الاتحاد التونسي: "إقرار جديد بالمستوى الذي بلغه التحكيم التونسي ونجاح الخطة التي تم إرساؤها للنهوض بهذا القطاع من خلال اختيار خمسة حكام تونسيين ضمن اللائحة النهائية للحكام الذين سيتولون إدارة مباريات كأس أمم أفريقيا التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 جوان إلى غاية 19 جويلية 2019".

وأضاف البيان: "تحتل تونس المرتبة الأولى قاريا باعتبارها البلد الوحيد الذي سيكون ممثلا بثلاثة حكام ساحة وهم صادق السالمي ويوسف السرايري وهيثم قيراط من جملة 27 حكم ساحة ينتمون إلى 22 دولة".

وتابع: "كما سيكون التحكيم التونسي حاضرا بحكمين مساعدين وهما يامن الملوشي وأنور هميلة من جملة 30 حكما مساعدا من 23 دولة، وقد خضعت اللائحة الموسعة إلى معسكر تحضيري للحكام بمدينة الرباط المغربية في الفترة من 28 أبريل إلى 5 مايو 2018 تم إثرها تأكيد مشاركة خماسي التحكيم التونسي".

واختتم البيان: "كما سيخضع الحكام إلى تجمع جديد ينطلق يوم 12 يونيه بمصر ويشتمل على اختبار بدني ودورة تدريبية في الرسكلة.