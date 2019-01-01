شوبير: لا توجد أدلة تدين أحمد أحمد.. وسيتواجد غدًا في افتتاح كأس العالم للسيدات

كشف أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تطورات جديدة في أزمة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، خاصة بعدما ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه اليوم، بسبب بعض قضايا الفساد بالاتحاد الإفريقي.

وقال شوبير عبر حسابه الرسمي "تويتر": اقتراب انتهاء التحقيقات مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي، لا أدلة تدينه، وفي الغالب سيكون حاضرًا غدًا في افتتاح كأس العالم للسيدات لكرة القدم بفرنسا.

وأكدت صحيفة "جون أفريك" الفرنسية، أنه تم القبض على أحمد أحمد صباح اليوم في الثامنة والنصف صباح اليوم، للتحقيق معه والاستماع إليه من قبل الأجهزة الأمنية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية.

أحمد أحمد يواجه اتهامات قضايا الفساد في الاتحاد الإفريقي

ويواجه رئيس "كاف" 3 تهم من جانب لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي "فيفا"، يستعرضها "الوطن سبورت" كالتالي:

التهمة الأولى ضد أحمد أحمد هي التحقيق معه في انتهاكات أخلاقية مزعومة بأنه، أمر أمينه العام بدفع 20 ألف دولار، من الرشاوي في حسابات رؤساء اتحادات بكرة القدم في أفريقيا، تضمنت دولتي كاب فيردي وتنزانيا.

التهمة الثانية الموجهة لرئيس "كاف" هي تكبيد خزينة "كاف" مبلغ 830 ألف دولار كتكاليف إضافية عن طريق طلب معدات عبر شركة فرنسية، بجانب اتهامه بالتحرش بـ4 موظفات بـ"كاف" لم يتم ذكر اسمهن، وانتهاك القوانين لزيادة التمثيل المغربي داخل كاف.

وهناك تهمة ثالثة موجهة لأحمد أحمد هي شرائه سيارتين جديدتين على حساب "كاف" مقابل 400 ألف دولار، واحدة منهما متواجدة في مصر أما الأخرى فمتواجدة في مسقط رأسه بمدغشقر.

وكان "كاف"، أقال عمرو فهمي بسبب توجيه اتهامات بالفساد ضد أحمد أحمد بالحصول على رشاوي وإساءة استخدام مئات الآلاف من الدولارات، وفقا لوثائق رسمية، وكان من ضمن ما جاء بأحد الوثائق التي أرسلها عمرو فهمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأجل التحقيق في انتهاكات أخلاقية مزعومة بأن أحمد أحمد، أمر أمينه العام بدفع 20 ألف دولار، من الرشاوي في حسابات رؤساء اتحادات بكرة القدم في إفريقيا، تضمنت دولتي كاب فيردي وتنزانيا.

وكان أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قد قام بالرد سابقا على عمرو فهمي بأنه لم يفكر في أن يكون رئيسًا لكاف، إلا أن إرادة الله هي، التي أتت به "على حد قوله".

وحرص رئيس الاتحاد الأفريقي، على أن يرد على اتهامات عمرو فهمي، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي، الذي نحاه عن مصبه وعين المغربي معاذ حجي بدلًا منه.

وأوضح أحمد أحمد، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه لم يفكر خلال ترشحه من سيكون السكرتير العام للاتحاد، قائلًا: كنت أعرف عمرو جيدًا، وكنت أعلم أن اختياره سيجلب المشاكل لي بسبب أنه نجل مصطفى فهمي، وفكرت في مصطفى فهمي نفسه، لكن كيف أستعين به وهو كان الذراع اليمنى لعيسى حياتو.

وتابع رئيس الاتحاد الأفريقي، قائلًا: أتيت بعمرو وبوالده مستشارًا له، وفي بعض الأحيان كان عمرو يتطاول على والده بقوله له "أنت مبتعرفش حاجة".

وأردف أنه نصح عمرو فهمي قائلًا له: "عليك بتعلم فن الحوار"، لدرجة أني حذرته أكثر من مرة، وكنت أرغب في رحيله خلال كونجرس شرم الشيخ، لكنني انتظرت حتى يتعافى من مرضه وحكمت هنا قلبي وأبقيت عليه، وفكرت في البديل وكان المغربي معاذ حجي، الذي عمل معي من قبل وأعرف كفاءته وكان مساعدًا لوزير الشباب والرياضة في بلده وعمل مع اتحاد ومنتخب بلده كثيرًا لذلك اخترته.