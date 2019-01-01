بعد أزمة كأس العالم.. قرار جديد بسبب محمد صلاح في منتخب مصر

وافق مسئولو اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، على طلب المكسيكي خافيير أجيري، بشأن فرض حالة من الاستقرار والانضباط على معسكر المنتخب في برج العرب، وتوفير حراسة خاصة هناك، سواء على المنتخب بشكل عام أو المحترفين وتحديداً محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بشكل خاص، لعدم تكرار ما حدث خلال المعسكرات التي سبقت مشاركة الفراعنة في كأس العالم الأخير بروسيا 2018، وتسبب في أزمة بين "صلاح" ومسئولي الجبلاية، وطلب على إثرها رامي عباس مدير أعمال صلاح، توفير الحماية والحراسة الكافية للاعب، خلال فترة تواجده مع المنتخب.

وشدد أجيري، على رفضه ذهاب اللاعبين للنوم في وقت متأخر خلال معسكر المنتخب أول قبل المباريات بسبب كثرة الطلبات عليهم بالتصوير مع اصدقاء المسئولين والمرافقين، أو حتى الجماهير ونزلاء الفندق، لرغبته في خلق حالة من التركيز العام على جميع اللاعبين، خاصة وأن المنتخب مطالب بالتتويج بكأس الأمم الأفريقية.

مصدر بالمنتخب يكشف حقيقة أزمة انضمام محمد صلاح

في سياق متصل، نفى الجهاز الفني لمنتخب مصر، ما تردد بشأن وجود أزمة مع المدير الفني للفراعنة المكسيكي خافيير أجيري، حول موعد انضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لمعسكر المنتخب في برج العرب، استعداداً لكأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وقال مصدر مسئول داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر:"لا توجد أي أزمة على الإطلاق، فيما يخص موعد انضمام محمد صلاح أو محمد النني لمعسكر برج العرب، فالثنائي طلب من الجهاز المعاون راحة على أن ينضما منتصف الأسبوع المقبل، ونقل الجهاز المعاون ذلك، إلى أجيري ووافق الأخير، من منطلق تقديره لعدم حصول صلاح والنني على راحة مع ليفربول وأرسنال الإنجليزي طوال الفترة الماضية".

وتابع المصدر، أن معنويات اللاعبين ظهرت مرتفعة للغاية بشكل أبدى أسعد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي، خاصة بعد حديث المحمدي بالنيابة عنهم، مؤكداً لهم أن تلك الروح ستكون أول خطوة في استعادة اللقب الأفريقي، وفي الوقت نفسه طالب اللاعبين بعدم الالتفات إلى الترشيحات الصادرة من جانب وسائل الإعلام بشأن الثنائي المستبعد من القائمة الأولية التي تضم 25 لاعباً سيتم وصولهم إلى 23 لاعباً يخوض بهم المنتخب البطولة بشكل نهائي، موضحا أن المدير الفني المكسيكي شدد في حديثه مع اللاعبين على أنه لم يستقر عليهما حتى الآن، والفصل في ذلك الأمر سيكون من خلال الاجتهاد في التدريبات والوديات التي تسبق البطولة.