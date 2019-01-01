القصة الكاملة في أزمة اتحاد الكرة والأهلي بشأن استمرار الدوري

لا تزال أزمة مسابقة الدوري الممتاز مشتعلة بين مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري برئاسة هاني أبوريدة، وبين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وتكمن الأزمة في الاختلاف بشأن استكمال المسابقة سواء قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 أو بعد الانتهاء منها.

وتستعرض "الوطن سبورت"، القصة الكاملة لأزمة اتحاد الكرة والأهلي من بدايتها وحتى الوقت الحالي:

عقد مجلس الجبلاية، اجتماعًا اليوم الأحد، من أجل الوصول إلى حل جذري فيما يخص الأزمة المثارة في الوقت الحالي بشأن مسابقة الدوري الممتاز.

وحضر رئيس نادي الزمالك، إلى مقر اتحاد الكرة، من أجل الحديث مع أعضاء الجبلاية رفضه التام خوض أي مباراة في مسابقة الدوري الممتاز بدون اللاعبين الدوليين.

وحاول أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاجتماع بين أبوريدة والخطيب، في محاولة للخروج من هذه الأزمة التي تلقي بظلالها على الكرة المصرية.

وفشلت الجلسة، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين، ليبقى الوضع على ما هو عليه بينهما.

ومن المنتظر، أن يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا غدًا الاثنين، من أجل صدور بيان عن القرارت النهائية الخاصة بأزمة الدوري.

مطالب الأهلي

- اتخاذ كافة التدابير لإدارة المسابقات المحلية بطريقة احترافية تحفظ حقوق الجميع، وتحديد الموقف من استكمال بقية بطولات الموسم المنصرم عند انطلاق الموسم الجديد، وهو أمر يحتاج إلى وقت كبير سيكون على حساب الوقت المخصص لمسابقات موسم 2019 – 2020، خاصة أن هذا الاستكمال المزمع سيكون بالمخالفة للوائح؛ لأن الأندية ستشارك في بطولات الموسم الماضى بقوائم لاعبيها في الموسم الجديد مما يعني أن المشاركة في هذه البطولات ستكون بقائمة مرّ عليها ثلاث فترات قيد وهو ما رفضه اتحاد الكرة في سنوات سابقة.

ــ إعداد لائحة متكاملة للمسابقات المحلية ذات بنود واضحة، وغير قابلة للاجتهاد، والتفسيرات الشخصية، متضمنةً علاج كل السلبيات، وأن يقوم بإعداد هذه اللائحة خبراء متخصصون، وأن يمنح الاتحاد الفرصة كاملة لكل الأندية للاطلاع على مشروع هذه اللائحة وإبداء الملاحظات عليها؛ لتكون بعد اعتمادها السندَ والمرجعية لأي نادٍ في طلباته قبل اللجوء للاتصالات والعلاقات الشخصية.

ــ تحديد موعد واضح، يلتزم به اتحاد الكرة، ويعلنه لتطبيق تقنيةVAR ؛ لإيقاف مسلسل الأخطاء التحكيمية التي أثارت جدلًا كبيرًا، وتسببت فى استعانة الأندية بالحكام الأجانب في العديد من المباريات هذا الموسم؛ علما بأن النادي الأهلي سبق وأن خاطب الاتحاد في 3ــ9ــ2018، وطلب تطبيق تقنية VAR بعدما شهدت مبارياته أخطاء تحكيمية فجّة، وجاء تعهد اتحاد الكرة الكتابي والذي تسلمه النادي بتاريخ 4ـ10ـ2018 أنه سوف يقوم بتطبيق تقنية VAR في 1ـ1ـ2019 وهو لم يحدث.