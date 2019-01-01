محمد صلاح السادس.. ترتيب قادة الفراعنة بأمم أفريقيا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، قائمة نهائية من 23 لاعبا، تشارك في بطولة الأمم الأفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.

وتحدد بشكل نهائي، وفق القائمة المعلنة ترتيب حاملي شارة قيادة الفراعنة بالبطولة القارية الأغلى، وأصبح كالتالي:

1- أحمد المحمدي

2- وليد سليمان

3- عبد الله السعيد

4- أحمد علي

5- محمد النني

6- محمد صلاح

7- أحمد حجازي

إعلان قائمة المنتخب النهائية بكأس الأمم الأفريقية

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، أعلن قائمة نهائية من 23 لاعبا، تشارك في بطولة الأمم الأفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.

وضمت القائمة أحمد المحمدي، وليد سليمان، عبد الله السعيد، أحمد علي، محمد النني، محمد صلاح، أحمد حجازي، عمر جابر، أحمد الشناوي، مروان محسن، طارق حامد، أحمد حسن "كوكا"، علي محمد "غزال"، محمود حسن "تريزيجيه"، عمرو وردة، أيمن أشرف، محمد الشناوي، محمود حمدي "الونش"، باهر المحمدي، أحمد أيمن منصور، نبيل عماد "دونجا"، محمود عبد الرحيم "جنش"، محمود علاء.

واستبعد من القائمة الأولية التي أعلنها المنتخب 21 مايو الماضي للانضمام لمعسكر انطلق 6 يونيو الجاري، ثنائي سموحة أحمد فتوح، الظهير الأيسر، وحاس المرمى محمد أبوجبل.

من جهة أخرى، يكثف الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، تدريباته على النواحي الفنية والتكتيكية خلال معسكر الفراعنة المقام في برج العرب، حيث تشهد التدريبات تقسيم اللاعبين إلى مجموعات لعمل منافسات في مساحة ضيقة، حيث يهدف جهاز الفراعنة إلى اعتياد اللاعبين على اللعب وسط التكتل الدفاعي المتوقع لخصوم المنتخب خلال منافسات بطولة أمم أفريقيا المقرر انطلاقها بمصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

ويركز جهاز المنتخب من خلال تلك التدريبات على اعتياد لاعبي خط الهجوم على تناقل الكرة من لمسة واحدة في أسرع وقت وبمساحة ضيقة، وفي المقابل يكون هدف لاعبي خط الدفاع استخلاص الكرة في أسرع وقت ممكن، حيث يرى "أجيري" ومعاونوه أن السيطرة على منطقة وسط الملعب ستكون مفتاحاً للفوز في أي مباراة بمشوار المنتخب بالبطولة.

ويستعد الفراعنة لخوض وديتي تنزانيا وغينيا المقرر لهما 13 و16 يونيو الجاري، ضمن الاستعدادات لمباريات المجموعة الأولى التي وقع فيها الفراعنة مع منتخبات زيمبابوى وأوغندا والكونغو الديمقراطية.