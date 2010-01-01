بالصور| حضور جماهيري قليل في مدرجات برج العرب لمساندة الفراعنة أمام غينيا

شهدت مدرجات ملعب برج العرب جماهير قليلة من أجل مؤازرة الفراعنة في مباراة غينيا الودية والتي تجمع المنتخبين في البروفة الأخيرة قبل بدء منافسات أمم أفريقيا والتي تنطلق يوم الجمعة المقبلة، على أن تنتهي يوم 19 يوليو المقبل.

وكان المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني أعلن عن تشكيل منتخب مصر في مواجهة غينيا، وجاء التشكيل على النحو التالي :

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد منصور - محمود حمدي الونش - باهر المحمدي - عمر جابر

وسط الملعب: محمود حسن "تريزيجيه" - طارق حامد - عبد الله السعيد - محمد النني - وليد سليمان

الهجوم: مروان محسن.

صلاح والشناوي على مقاعد بدلاء مصر أمام غينيا

وجاء على مقاعد بدلاء الفراعنة كلًا من أحمد الشناوي، محمود جنش، المحمدي ، احمد حجازي، ايمن أشرف، علي غزال، عمرو وردة، محمد صلاح، أحمد علي، نبيل عماد، محمود علاء، أحمد حسن كوكا.

وكان المنتخب والوطني نجح في الفوز بالودية الأولى أمام تنزانيا بهدف دون رد، حيث نجح المحمدي في تسجيل هدف المنتخب الوطني الوحيد خلال المباراة في الدقيقة 65، وحرص المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة على مشاركة العديد من اللاعبين للوقوف على التشكيلة النهائية والتي ستبدأ أولى مباريات أمم أفريقيا أمام المنتخب الزيمبابوي يوم 21 من الشهر الجاري.

ولم يشارك كلًا من محمد صلاح ومحمد النني في الودية التي جمعت المنتخبين، حيث يأمل المنتخب الوطني في حصد البطولة التاسعة والعودة لمنصات التتويج مرة أخرى، بعد حصوله على أخر بطولة عام 2010 والتي أقيمت بالجابون،ونجح المنتخب الوطني في الفوز على منتخب غانا حينها بهدف محمد ناجي "جدو" في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ومع عودة المنتخب الوطني للمشاركة في أمم أفريقيا من جديد في نسخة 2017 بالجابون نجح في الوصول للمباراة النهائية بعدم تقديمه مباريات رائعة مع الأرجنتيني هيكتور كوبر، ليصطدم بالأسود الغير مروضة ليخسر بهدفين مقابل هدف وحيد، في عودة قوية وشرسة للفراعنة بعد الغياب عن 3 نسخ متتالية، في مباراة سجل فيها محمد النني هدف المنتخب الوطني الوحيد.