عاجل| مروان محسن يُحرز الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى غينيا بصاروخية

سجل المنتخب المصري الهدف الأول، في مرمى المنتخب الغيني، بالدقيقة 12 عن طريق مروان محسن، في المباراة، التي تجمع المنتخبين وديًَا استعدادًا لأمم أفريقيا، والتي ستنطلق يوم 21 من الشهر الجاري حتى 19 من الشهر المقبل.

ولم تشهد مدرجات برج العرب، الحضور المعتاد من قبل الجماهير المصرية، حيث شهدت جماهير قليلة من أجل مؤازرة الفراعنة في مباراة غينيا الودية، والتي تجمع المنتخبين في البروفة الأخيرة، قبل بدء منافسات أمم أفريقيا، والتي تنطلق يوم الجمعة المقبلة، على أن تنتهي يوم 19 يوليو المقبل.

وكان المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أعلن عن تشكيل منتخب مصر في مواجهة غينيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد منصور - محمود حمدي الونش - باهر المحمدي - عمر جابر.

وسط الملعب: محمود حسن "تريزيجيه" - طارق حامد - عبد الله السعيد - محمد النني - وليد سليمان.

الهجوم: مروان محسن.

صلاح والنني يجلسان على مقاعد البدلاء

وتواجد على مقاعد بدلاء الفراعنة كلًا من: أحمد الشناوي، محمود جنش، المحمدي ، احمد حجازي، أيمن أشرف، علي غزال، عمرو وردة، محمد صلاح، أحمد علي، نبيل عماد، محمود علاء، أحمد حسن كوكا.

وتواجه المنتخب الوطني أمام تنزانيا في الودية الأولى استعدادًا لأمم أفريقيا، ونجح المنتخب المصري في الفوز على تنزانيا بهدف دون رد، حيث نجح المحمدي في تسجيل هدف المنتخب الوطني الوحيد خلال المباراة في الدقيقة 65، وحرص المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة على مشاركة العديد من اللاعبين للوقوف على التشكيلة النهائية، والتي ستبدأ أولى مباريات أمم أفريقيا أمام المنتخب الزيمبابوي، يوم 21 من الشهر الجاري.

وشهد اللقاء غياب محمد صلاح ومحمد النني، ويأمل المنتخب الوطني في حصد البطولة التاسعة والعودة لمنصات التتويج مرة أخرى، بعد حصوله على آخر بطولة عام 2010، والتي أقيمت بالجابون، ونجح المنتخب الوطني في الفوز على منتخب غانا حينها بهدف محمد ناجي "جدو" في الدقائق الأخيرة من المباراة.