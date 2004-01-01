غدا.. البروفة النهائية لحفل افتتاح أمم أفريقيا 2019

تقام فى الثامنة مساء غد الأربعاء، البروفة النهائية لحفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ البطولة بنظامها الجديد، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

ويشهد حفل الافتتاح مشاركة الفنان المصري حكيم، الذى قدم كبرى الاحتفالات العالمية، ومنها حفل توزيع جوائز نوبل، كما غنى في أكبر المحافل الدولية ومنها مسرح الأولمبياد بباريس والذي يطلق عليه مسرح العظماء، وحاز علي لقب "العالمي" لشعبيته الكبيرة لدى شعوب القارات السبع وتقديمه دويتوهات غنائية مع كبار المطربين، علاوة على حفلاته الغنائية المستمرة في كل القارات ومن المقرر أن يغنى خلال حفل الافتتاح باللغة العربية.

تفاصيل افتتاح أمم أفريقيا: حكيم يحيي الحفل وأغنية عالمية بـ3 لغات

أما المطرب الثاني فهو النيجيري "فيمي كوتيه" ويغني باللغة الإنجليزية، وسبق له أن غني في حفل افتتاح كأس العالم 2010 بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وقد رشح لجائزة الجرامي 4 مرات فى حين جاءت المطربة الثالثة من كوت ديفوار وهى العالمية "دوبيه" الحائزة علي جائزة جرامي سنة 2004 وستقوم بالغناء باللغة الفرنسية.

وتحمل الأغنية اسم "متجمعين" من إنتاج شركة سينرجي المملوكة لمجموعة إعلام المصريين والتي يترأس مجلس إدارتها تامر مرسي.

ووعدت اللجنة المشجعين الذين سيحضرون حفل الافتتاح بمشاهدة تجربة جديدة لم تتحقق من قبل في الملاعب المصرية، مشددة على الاهتمام بكل تفاصيل البطولة "حتى تخرج على أعلى مستوى يليق باسم مصر والقيادة المصرية التي وفرت كل الإمكانيات لإنجاح هذة البطولة، وهذا كان طموحنا منذ البداية، منذ تولي المسئولية".

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى يلعبون في 6 ستادات، هي: القاهرة، السلام، الدفاع الجوي، الإسماعيلية السويس، الإسكندرية.

ومن ناحيته، استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على اختيار قائمة سفراء النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية، والتي ضمت 7 أسماء، هم المصري محمود الخطيب، والجزائري رابح ماجر، والكاميروني صامويل إيتو، والإيفواري يايا توريه، وزميله الإيفواري دروجبا، والسنغالي الحاج ضيوف، والنيجيري نوانكو كانو.