"والله بعودة".. شاهد أول صور للجماهير في مدرجات استاد القاهرة "العالمي"

كالمقبلين على إحياء عرس، تواجدت الجماهير المصرية في مدرجات استاد القاهرة بعد غياب سنوات، حاميلن أعلام مصر، لحضور افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يونيو الجاري، والتي تنطلق فعالياتها بمواجهة الفراعنة وزيمبابوي العاشرة مساء اليوم.

وينشر"الوطن سبورت"، صورا للجماهير المصرية باستاد القاهرة، مسرح أحلام المصريين وتحقيق بطولاتهم الكبرى، والذي أغلق لفترة طويلة، قبل أن يشهد أعمال تطوير واسعة الفترة الأخيرة ليصبح جاهزاً لاستقبال البطولة.

6 استادات تستضيف مباريات البطولة "على طراز عالمي"

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية اليوم الجمعة، تستمر حتى 19 يوليو المقبل، على 6 استادات رئيسية: هي القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسماعيلية والإسكندرية والسويس.

وكانت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، أسفرت عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم إلى جواره منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو.

ومن المقرر أن ينطلق حفل افتتاح البطولة نحو الثامنة مساءً، والذي يستمر 14 دقيقة تبدأ الثامنة مساء، ومن المقرر إغلاق أبواب الاستاد بداية من السادسة مساء، يتخلله أغنية عالمية خاصة بالبطولة، تقدم بـ3 لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية، بعنوان "متجمعين"، يغنيها النجم المصري حكيم، رفقة فنان سنغالي وأخرى نيجيرية.

تاريخ مواجهات مصر وزيمبابوي.. الفراعنة الأفضل

تقابل المنتخبين خلال 12 مباراة فاز المنتخب الوطني خلال 7 مواجهات مقابل فوز وحيد لزيمبابوي وتعادلا فى 4 مباريات.

استطاع منتخب مصر هز شباك زيمبابوي 20 مرة، واستقبلت شباكة 11 مرة، بينما يعد محمد صلاح هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف.

استطاع منتخب مصر تحت قيادة أجييري الوصول لبطولة أمم إفريقيا، بعدما جاء وصيف المجموعة العاشرة برصيد 13 نقطة خلف تونس المتصدر بـ15نقطة.

بينما منتخب زيمبابوي تحت قيادة صنداي شيدزامبو صعد كمتصدر المجموعة السابعة برصيد 11نقطة.