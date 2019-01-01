30 دقيقة| استحواذ لمنتخب مصر بعد هدف المحمدي.. صلاح يهدر الهدف الثاني

مرت 30 دقيقة من زمن مباراة مصر والكونغو الديمقراطية ولازال التعادل السلبي مسيطر على نتيجة اللقاء الذي يجمعهم بملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الفراعنة في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وفاجأ موبوتو المنتخب المصري بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس محمد الشناوي بثبات.

وأهدر محمد صلاح فرصة هدف محقق لمنتخب مصر في الدقيقة 4 بغرابة شديدة بعد انفراده بحارس مرمى الفهود، ليسددها النجم المصري في قدم مدافع الضيوف وتمر الكرة بجوار القائم الأيمن.

وأنقذ القائم الأيمن الفراعنة من فرصة هدف محقق لمنتخب الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 10 بعد استغلال مدافع الفهود مارسيال تسيرو ضربة ركنية.

وهبط الأداء نسبيا بعد أول ربع ساعة من زمن المباراة، وسط استحواذ سلبي من جانب المنتخب المصري.

وظهر تفوق المنتخب الكونغولي في أغلب الكرات العالية على لاعبي الفراعنة في ظل تميزهم بالطول الفارع.

ويعد مبوتو العقل المفكر لكل هجمات المنتخب الكونغولي، فيما ظهر على لاعبي الفراعنة عدم الانسجام في أول نصف ساعة.

وفي الدقيقة 25، نجح أحمد المحمدي في استغلال الارتباك داخل منطقة جزاء الفهود، ليسددها بقدمه اليمنى في شباك الفهود، محرزا الهدف الأول للفراعنة.

وكاد صلاح أن يزيد الفارق للمنتخب المصري بالهدف الثاني، من ضربة ثابتة ولكن كرته تصدى لها الحارس.

وجاء تشكيل خافيير أجيري للمنتخب المصري أمام الكونغو الديمقراطية كالتالي:"

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد المحمدي- محمود علاء- أحمد حجازي- أيمن أشرف.

في خط الوسط: محمد النني- طارق حامد- عبدالله السعيد.

في خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح- مروان محسن.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب أوغندا الذي يحتل الصدارة، بينما يتذيل المجموعة منتخبي الكونغو الديموقراطية وزيمبابوي.

وتنقل قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و 2 المباراة، لكنها الوكيل الحصري للبطولة، ويتم فتح القناة من خلال دفع الاشتراك.

وتنقل المباراة على القمر يوتيل سات 16 شرق، ولكن من خلال طريقة (الشيرينج) وهو الاشتراك في سيرفر يتم من خلاله فتح القنوات، لكن بأسعار بسيطة، ولكن يتم مشاهدة المباريات بتعليق أجنبي.

وتنقل قنوات SPORT 1 المباريات على قمر يوتيل سات 16 شرق، بتردد 11366 استقطاب رأسي ومعدل الترميز 30000.

أما على قمر أسترا 19 شرق وبنفس الطريقة من خلال "الشيرينج"، تنقل قناة EUROSPORT2 بتردد 11686 استقطاب رأسي ومعدل الترميز 22000.

وعبر قمر هيلاسات 39 شرق تنقل قناة RING من خلال "الشيرينج" أيضًا على تردد 12482 استقطاب رأسي، بينما معدل الترميز 30000.

ويدخل المنتخب الوطني مباراة اليوم بحثًا عن الفوز من أجل تصدر المجموعة وضمان الصعود للدور المقبل، وتعويض فارق الأهداف مع منتخب أوغندا.