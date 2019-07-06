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أجيري يطالب بحرمان لاعبي جنوب أفريقيا من التسديد على "مرمى الشناوى"

10:53 ص | السبت 06 يوليو 2019
كتب: شادي ممدوح
أجيري يطالب بحرمان لاعبي جنوب أفريقيا من التسديد على "مرمى الشناوى"

أجيري

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قبل ساعات من انطلاق المباراة الحاسمة، طالب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، اللاعبين بعدم ترك مساحات أمام لاعبي جنوب أفريقيا، حتى لا يقوموا بالتسديد تجاه مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة.

وقالت مصادر لـ"الوطن سبورت" إن أجيري شدد على هذا الأمر، في توجيهاته للاعبين قبل انطلاق المباراة، نظراً لتميز أكثر من لاعب في جنوب أفريقيا بالتسديد على المرمى، وهو ما يجعل لاعبو المنتخب مطالبين بالضغط المستمر طوال الـ90 دقيقة، حتى لا تتاح مساحات للاعبي البافانا بافانا للتسديد تجاه مرمى الشناوي، الأمر الذي قد يشكل خطورة.

وستكون هذه المهمة موكلة بالدرجة الأولى إلى كل من طارق حامد ومحمد النني، قلب خط الوسط في المنتخب المصري.

ويواجه منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا، في التاسعة مساء اليوم السبت، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019، على ستاد القاهرة الدولي.

أجيري يؤكد للاعبي المنتخب أن مواجهة جنوب أفريقيا لا تقبل التهاون

وكان المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب المصرى، اجتمع على الاجتماع باللاعبين خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل حثهم على أهمية مباراة جنوب أفريقيا، خصوصاً أن أى نتيجة غير الفوز تعنى الوداع، وطالبهم بضرورة التسديد من خارج منطقة الجزاء، من أجل اختراق الدفاعات المنتظرة من جانب منتخب الأولاد، حيث ركز فى تدريباته الأخيرة على كيفية التسديد وإرباك دفاعات الخصم. 

ومن المنتظر أن يبدأ المكسيكى خافيير أجيرى مباراة جنوب أفريقيا بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأمامه أيمن أشرف وأحمد حجازى ومحمود علاء وأحمد المحمدى، وفى خط الوسط طارق حامد ومحمد الننى وعبدالله السعيد ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح، وفى الهجوم مروان محسن.

على الجانب الآخر، يسعى الإنجليزى ستيوارت باكستر، المدير الفنى لمنتخب جنوب أفريقيا، إلى إحراج الفراعنة على أرضهم ووسط جماهيرهم ومحاولة التأهل من خلال الاعتماد على الهجمات المرتدة فى المباريات، ويفضل باكستر الأداء الهجومى والضغط على المنافس ولا يميل إلى التأمين الدفاعى بشكل كبير، الأمر الذى قد يساهم فى أن تكون المباراة مفتوحة من جانب كلا المنتخبين أملاً فى تحقيق هدف مبكر.

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