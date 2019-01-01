كواليس إعلان اعتذار لاعبي المنتخب: مدفوع الأجر وتم تصويره قبل أمم أفريقيا

كشف مصدر بالجهاز الإداري السابق لمنتخب مصر، أن إعلان اعتذار لاعبي المنتخب المصور لصالح إحدى شركات المياه الغازية، عن الخروج من كأس الأمم الأفريقية، وظهر فيه 6 لاعبين من قائمة الفراعنة التي شاركت بالبطولة، صور بشكل استباقي قبل انطلاق البطولة التي تستضيفها مصر حاليا.

وظهر 6 لاعبين في مقدمتهم أحمد المحمدي قائد الفراعنة، ومعه الخماسي: أحمد حسن كوكا ونبيل عماد دونجا ومحمود علاء وطارق حامد ومحمود حسن تريزيجه، في إعلان لصالح شركة مياه غازية، يعتذرون فيه عن وداع بطولة الأمم الأفريقية، في شكل أغنية تقول كلماتها: "بصوا.. إحنا ممكن نديكوا حجج السنين.. وممكن نقول الحكام.. وأنتوا عارفين.. بس أسلم حاجة نعتذر.. آسفين"، الأمر الذي جدد حالة الغضب داخل الشارع المصري تجاه اللاعبين، واعتبره البعض استهتارا بمشاعرهم، ولم يراعي الحالة العامة للخروج الفراعنة المهين من البطولة المقامة في مصر.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ"الوطن سبورت"، أن الإعلان صور قبل انطلاق البطولة ضمن حملة إعلانية متفق عليها مع اللاعبين، تضمنت 3 إعلانات، واحد منها بث قبل بداية الأمم الأفريقية بأيام قليلة، واثنين استباقيين، أحدهما في حالة الفوز بالبطولة والتتويج باللقب، وهو ما لم يذاع، والآخر يتضمن الاعتذار في حالة الخروج المبكر أو الخسارة في الأدوار النهائية، والذي تم إذاعته.

وأضاف المصدر أن تلك الحملة الإعلانية مدفوعة الأجر، وإعلان الاعتذار جزء منها، وأشار إلى الديكور المتطابق في النسخ الثلاثة من الإعلان، فضلاً عن مشاركة أحمد حسن كوكا، مهاجم منتخب مصر، في الإعلان، والذي استبعد من مباراة الفراعنة الأخيرة بسبب الإصابة.

وداع حزين لأمم أفريقيا وغضب جماهيري

ووودع منتخب مصر منافسات كأس الأمم الأفريقية من دور الستة عشر، بخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد السبت الماضي، قبل أن تبدأ الشركة في إذاعة إعلان الاعتذار، وقوبل بغضب شديد من جانب الجماهير المصرية، معتبرين أنه دليل استهتار لاعبي المنتخب، ودخولهم بطولة على أرضهم واضعين في اعتبارهم احتمالية الخروج المبكر.

ومازالت جماهير الكرة المصرية تعيش حالة من الصدمة الشديدة بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر من بطولة أمم أفريقيا، خاصة وأنها تقام على أرض مصر ومنت الجماهير نفسها بتكرار سيناريو بطولتي 1986 و2006، اللتين استضافتهما مصر وحصد منتخبها لقبهما.

كما أدى خروج المنتخب الوطني أمام جنوب أفريقيا إلى تقدم هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة باستقالته بعد أن قرر إقالة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب وجهازه المعاون، ووجه رئيس الجبلاية الدعوة لكل أعضاء مجلس الجبلاية بالاستقالة، وهو ما استجاب له أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة وتقدم باستقالته وأيضا الأعضاء أحمد مجاهد وكرم كردي وسيف زاهر وحازم إمام ومجدي عبد الغني ومحمد أبو الوفا ودينا الرفاعي.