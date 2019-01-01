محمد الشناوي لـ"الوطن": لم نستهتر بجنوب أفريقيا.. و"اعتذرت لأن عندي دم"

تحدث حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول، محمد الشناوي، عن خروج المنتخب المبكر من كأس أمم أفريقيا، ورأيه في انتقادات الجماهير لعناصر الفريق بعد توديع البطولة.

ووصف "الشناوي"، في حوار خاص بـ"الوطن سبورت"، في العدد الصادر صباح اليوم، خروج المنتخب المبكر من البطولة بـ"المصيبة الكبرى"، مؤكدًا أن جميع عناصر المنتخب كانت تهدف منذ إنطلاق البطولة إلى التتويج بها في النهاية، وهو ما لم يحدث بالأخير.

وأضاف حارس مرمى الأهلي: "درسنا منتخب جنوب أفريقيا جيداً قبل المباراة، وكنا نعرف قوته، والحقيقة أن التوفيق لم يحالفنا فى اللقاء، لم نستطع تحقيق ما نتمناه فى البطولة وخرجنا بشكل مفاجئ بل وصادم بالنسبة لى على المستوى الشخصى من كأس الأمم".

الشناوي: تعاملنا بجدية مع جميع الخصوم.. ولم نقصد التقصير

وتابع: "لم نستهتر بالمنافس، كما حاول البعض أن يثبت ذلك، هذا لم يحدث، ولم يكن فى ذهن اللاعبين قبل مباراة جنوب أفريقيا أو أى مباراة أخرى، تعاملنا بجدية فى ثلاث مباريات أقل فى المستوى من جنوب أفريقيا فى دور المجموعات وحصدنا العلامة الكاملة، وبالتأكيد نحن وصلنا من النضج والخبرات ما يكفينا للتعامل مع أى مباراة بمنتهى الجدية".

وعن اعتذاره عقب الخروج رغم إشادة الجميع بمستواه: اعتذرت لأننى «عندى دم»، فقد شعرت بمعاناة الجمهور، وأقدر ما قدمه من دعم لنا كلاعبين فى كل المباريات، اعتذرت لأن منتخب بلادى يستحق منا الكثير، تمنيت أن تكتمل كل عناصر الفرحة بهذه الأجواء المثالية للبطولة التى نظمتها مصر، واعتذرت لأن هذا أقل شىء أستطيع أن أواجه به الجمهور بعد عدم التوفيق".

وعن آراء البعض حول أنه وطارق حامد فقط الذين أدوا بجدية خلال البطولة قال الشناوي: "بالتأكيد أرفض ذلك، الفريق اسمه منتخب مصر، ولا يقتصر على لاعبين فقط، وهذا ما يجب أن يعلمه الجميع، من المستحيل أن يكون فى نية أى لاعب التقصير فى أداء واجبه نحو منتخب بلده، الأمر كما قلت يتعلق بالتوفيق وعدم التوفيق، فلو وفق المنتخب النتيجة ستحسب للكل، وحال الإخفاق كما حدث كلنا شركاء فى الفشل، فما الفائدة أن يؤدى لاعب أو اثنان بشكل مميز ويغيب التوفيق عن منتخب مصر".