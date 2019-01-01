عاجل.. بالفيديو.. الجونة يحرز هدف التقدم القاتل في مرمى الزمالك

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مباراة الزمالك والجونة
سجل نادي الجونة الهدف الثاني في مرمى نادي الزمالك، في المباراة التي تقام علي ملعب الجونة بالغردقة، ضمن منافسات الدوري العام.
وسجل الهدف عن طريق محمود شبراوي، في الدقيقة 87 من عمر المباراة.
يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري، برصيد 68 نقطة.
دخل لاعب الجونة، أحمد ياسر ريان، بعد تسجيله هدف التعادل في مرمى الزمالك، في مشادات مع لاعبي الزمالك.
ونشبت المشاجرة بعد تسجيل ريان هدف التعادل في مرمى الأبيض في الدقيقة 77، بسبب إعتراض لاعبي الزمالك علي حصوله علي الكرة بعد الهدف.
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