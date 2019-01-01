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عودة عماد السيد.. وعمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام الأهلي في القمة 118

07:15 م | الأحد 28 يوليو 2019
كتب: محمد خيري وحسين غريب وأحمد فراج
عودة عماد السيد.. وعمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام الأهلي في القمة 118

عمر السعيد

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أعلن خالد جلال المدير الفني لللزمالك، تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي بعد قليل في الجولة الأخيرة للدوري العام على استاد برج العرب.

وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

في خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد ابراهيم واحمد سيد زيزو وابراهيم حسن.

خط الهجوم:عمر السعيد.

وجاء على مقاعد البدلاء كلًا من:

محمد عنتر وحميد احداد ومحمود الونش وأيمن حفني وعمر صلاح ومحمود عبد العزيز واحمد مدبولي.

خالد جلال يستبعد عبدالسلام ومحمد حسن

اسبتعد خالد جلال من قائمة الزمالك للقمة 118 كلًا من محمد عبدالسلام ومحمد حسن.

ويتواجه الفريقين في القمة 118 من عمر الدوري، حيث فاز الأهلي في 43 مرة، بينما الزمالك 26 مباراة، وتعادلا في 48.

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